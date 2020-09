Boskamp gruwelt van favorietenrol Ajax: ‘Zó makkelijk om dat te zeggen’

Ook komend seizoen schuift oud-voetballer Jan Boskamp regelmatig aan bij de populaire voetbaltalkshow Veronica Inside, het programma dat vrijdagavond weer van start gaat. De 71-jarige analist richt zich met name op zijn grote liefde Feyenoord, al weet Boskamp dat Ajax als grotere favoriet aan de nieuwe jaargang in de Eredivisie begint.

”Ik zeg: Feyenoord kampioen. Maar dat zeg ik elk jaar. Maar het is zó makkelijk om te zeggen dat Ajax favoriet is”, benadrukt Boskamp vrijdag in een video-item van Veronica Inside. ”Die club is godverdomme elk jaar favoriet. Ik zou zeggen FC Utrecht, bij wijze van spreken dan. Maar altijd Ajax, dan pak je wel een risico om dat te zeggen hoor.” Boskamp geeft echter wel toe dat Ajax ook bovenaan zijn lijstje staat wat betreft titelfavorieten. ”Ik denk het, maar ik zeg het niet”, zo stelt hij met een kwinkslag.

Boskamp verwacht veel van Feyenoord-aanwinst João Teixeira, een Portugese middenvelder die onlangs in De Kuip werd gepresenteerd. ”Dat was een wereldtalent. Hij heeft bij Liverpool gespeeld, maar is toen geblesseerd geraakt”, aldus de analist, die maandag weer het eerst weer te zien is in Veronica Inside. ”Zaterdag is de opening (van het nieuwe Eredivisie-seizoen, red.). Ik ben zó benieuwd wat ze (Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, red.) gaan zeggen. Dat is echt niet normaal.”

Er zijn naast Boskamp meer mensen die uitkijken naar de herstart van Veronica Inside. ”Ik ben een groot fan. Er zijn er maar weinigen om wie ik meer moet lachen dan om Johan Derksen. En ik houd van de originele voetbalvisie van René van der Gijp”, vertelt sportjournalist Hugo Borst aan het Algemeen Dagblad. ”In mijn boek over Louis van Gaal voorspelde ik in 2014 al dat VI zichzelf uiteindelijk met een grote knal zou opblazen. Dat was een passend einde geweest.”

Borst heeft moeite met de rol die Genee de laatste maanden heeft vertolkt. ”Ik weet dat hij enorm op het geld is, daarmee is niets mis, maar hij schrok wel heel erg toen hij zijn nering in gevaar zag komen. Ik vond dat hij 'Gijp' en Derksen verloochende in die thema-uitzending over racisme. Jarenlang gaf hij bewust de laffe voorzetjes op Derksen en toen het escaleerde, plaatste hij ineens kanttekeningen. Dus ik snapte hun woede wel”, neemt Borst het op voor het analistenduo.

Volgens Borst is de kans zeker aanwezig dat Genee en Derksen elkaar weer in de haren vliegen. ”Misschien gaat het wel tot in het oneindige zo door, sterven ze aan die tafel. Ik was in 1999 eindredacteur van de vroegste versie van de show, Sport aan tafel, die Derksen voor het eerst een talkshowplek bood. Hij bleek goed in dat werk. Derksen is een character. Dat is voor mij de voorwaarde voor goede televisie”, zo besluit de Rotterdamse journalist.