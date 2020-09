Derksen wil ‘alles kunnen blijven zeggen’ in nieuwe seizoen Veronica Inside

Het leek er lange tijd op het het televisieprogramma Veronica Inside definitief stoppen, voornamelijk door onenigheid tussen presentator Wilfred Genee en analisten Johan Derksen en René van der Gijp. Door inmenging van Talpa-baas John de Mol wordt er vrijdag 11 september tóch begonnen aan een nieuw seizoen van het praatprogramma over voetbal. Derksen is niet bang voor een nieuwe rel met zijn collega's.

”We hebben geen contact meer gehad, maar een apart gesprek is niet nodig. We gaan gewoon weer zitten”, laat Derksen donderdag weten in gesprek met het Dagblad van het Noorden. Derksen was onlangs al wel weer als analist te zien bij duels in de Champions League, al was toen Hélène Hendriks de presentatrice. Genee werkte bij andere wedstrijden in het miljardenbal samen met Van der Gijp.

Er was in juni veel ophef rondom Derksen, die een Zwarte Piet-grap maakte over rapper Akwasi. Verschillende adverteerders trokken zich uit onvrede hierover terug. Veronica Inside besloot hierop een speciale uitzending over racisme in te plannen, met medewerking van onder meer oud-speler Dries Boussatta. Na afloop barstte de bom echter. Derksen richtte zijn pijlen met name op Genee. ”Hij doet er het hele jaar alles aan om ons gekke dingen te laten zeggen en neemt het ons nu kwalijk dat we gekke dingen zeiden.” Van der Gijp is het in deze kwestie volstrekt eens met Derksen. ”Dit komt nooit meer goed.”

Veronica Inside gaat volgend seizoen tóch gewoon weer van start

Er komt gewoon een nieuw seizoen van het populaire programma. Lees artikel

Verschillende verzoeningsgesprekken leverden niets op. Genee wil wel verder met het programm, maar Derksen ziet daar weinig heil in. De Mol grijpt in en belt en mailt met Derksen om hem te vertellen dat de samenwerking nog minstens twee jaar doorloopt. ”Een breuk zou vergaande consequenties hebben, dat moeten we elkaar niet aan willen doen”, aldus de zenderbaas van Talpa. ”Daarmee bedoelde hij dat ik een claim aan mijn broek zou krijgen”, verduidelijkt Derksen enkele weken later.

Derksen legt zich neer bij zijn lot, maar om te voorkomen dat hij als geldwolf wordt afgeschilderd besluit de analist om de helft van zijn jaarsalaris, ongeveer drie ton, aan een goed doel te schenken. De kou lijkt voorlopig uit de lucht te zijn. ”Als je van te voren bij elkaar gaat komen, ga je weer een uitzending zitten regisseren. Dat is niet onze kracht. Ik maak me ook geen zorgen over de chemie. Daarvoor hebben we genoeg meegemaakt. We hebben vaker goeie televisie gemaakt na incidenten”, stelt Derksen aan de vooravond van de herstart. Hij is absoluut niet van plan om voortaan elk woord op een weegschaal te leggen. ”Ik ben niet veranderd. Ik vind dat we ons moeten blijven onderscheiden en dus alles kunnen blijven zeggen.”