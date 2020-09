‘Juventus geeft komst van Suárez op met bod van vijftig miljoen euro’

Juventus lijkt steeds minder vertrouwen te hebben in de komst van Luis Suárez. La Vecchia Signora heeft volgens Marca een bod van vijftig miljoen euro uitgebracht op Álvaro Morata van Atlético Madrid. De aanbieding is door de Spaanse topclub direct van tafel geveegd: Atlético verwijst naar de afkoopclausule in het contract van Morata, die liefst 150 miljoen euro bedraagt.

De gerenommeerde Spaanse sportkrant schrijft dat Juventus het door Atlético gewenste bedrag 'logischerwijs' niet op tafel zal leggen, mede als gevolg van de coronacrisis. Overigens maakten de Madrilenen enkele weken geleden zelf 55 miljoen euro over aan Chelsea voor Morata. De 27-jarige spits werd afgelopen twee seizoenen gehuurd van the Blues en werd onlangs middels een verplichte koopoptie definitief eigendom van Atlético.

Morata ziet een terugkeer naar Juventus zelf wel zitten, daar hij volgens Marca 'geweldige' herinneringen bewaart aan zijn eerste periode in Turijn. De Spaanse aanvaller speelde tussen 2014 en 2016 bij Juventus, alvorens zijn terugkoopclausule werd geactiveerd door Real Madrid. Een nieuwe periode bij Juventus is echter onwaarschijnlijk, omdat de Italianen niet verder willen gaan dan het eerste bod van vijftig miljoen euro.

Het is nog altijd onduidelijk of Suárez naar Juventus gaat. De 33-jarige aanvaller van Barcelona is al enige tijd akkoord met de landskampioen van Italië over een tweejarige verbintenis. Suárez moet het echter nog eens worden met Barça over de ontbinding van zijn contract daar. Bovendien moet de Uruguayaan aan bepaalde voorwaarden voldoen om in Italië te mogen spelen. Daarvoor moet Suárez onder meer een Italiaanse taaltest halen.