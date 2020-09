Geen streep door naam van Ekkelenkamp ondanks boodschap Overmars

FC Twente hoopt nog altijd op de komst van Jurgen Ekkelenkamp. Het Ajax-talent staat bovenaan het wensenlijstje van de Tukkers. Na het vertrek van Donny van de Beek naar Manchester United liet directeur spelerszaken Marc Overmars aan Twente weten dat Ekkelenkamp niet mag vertrekken uit Amsterdam, maar desondanks heeft de club uit Enschede de komst van de aanvallende middenvelder niet uit het hoofd gezet.

Technisch directeur Jan Streuer haalde deze transferperiode reeds negen nieuwe spelers naar de Grolsch Veste. Toch is de selectie nog altijd niet rond. “We kijken nog naar een creatieve nummer tien”, vertelt hoofdtrainer Ron Jans in De Telegraaf. “Als we een speler vinden die een meerwaarde heeft, dan hebben we die er graag nog bij. Maar ik heb vertrouwen in deze selectie. Als er nog extra kwaliteit bij kan komen is dat mooi, maar ik durf het ook met deze groep aan.”

Overmars gaf bij Streuer aan dat de komst van de Ekkelenkamp er niet in zit. Toch heeft men bij Twente de komst van de twintigjarige middenvelder niet uit het hoofd gezet. “Je houdt altijd hoop, het is nog geen 6 oktober. We zullen moeten afwachten”, reageert Jans. “Normaal gesproken is de kans niet zo groot dat het nog gaat lukken, maar we hebben zijn naam niet doorgestreept.”

Ondanks dat Twente naast de komst van Eljero Elia en Karim El Ahmadi greep en het nog wachten is op een nieuwe nummer tien, is Jans te spreken over de ‘metamorfose die de club heeft ondergaan’. “We begonnen met vier keepers en acht spelers, van wie vijf rechtsbenige middenvelders, twee verdedigers en slechts één aanvaller. Als je dan ziet wat er nu voor selectie staat, dan ben ik daar heel tevreden over."

Jans verwacht in de komende weken en maanden wisselende prestaties van zijn selectie. "We zullen voorlopig nog wel een kameleon zijn, die verschillende kleuren aanneemt. We zullen goede wedstrijden hebben, maar ook mindere. We zijn nog volop aan het bouwen en sommige nieuwe spelers moeten nog fitter worden, maar al met al belooft het iets moois te worden dit seizoen.”