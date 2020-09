‘Bayern dreigt boegbeeld kwijt te raken door verschil van enkele miljoenen’

Het is nog maar de vraag of David Alaba als speler van Bayern München aan het nieuwe seizoen begint. De gesprekken tussen de Champions League-winnaar en de centrumverdediger annex linksback hebben voorlopig niets opgeleverd, zo weet BILD te melden. Er zit nog steeds een behoorlijk verschil tussen wat Bayern aan salaris wil ophoesten en wat Alaba jaarlijks wenst te ontvangen.

Alaba, met een contract tot medio 2021 bij der Rekordmeister, en diens zaakwaarnemer zetten volgens BILD in op een jaarsalaris dat de twintig miljoen euro overstijgt. De leiding van Bayern wil echter niet verder gaan dan een basisbedrag van elf miljoen euro, een som die door verschillende bonussen nog eens met zes miljoen euro kan oplopen. Een en ander zorgt er wellicht voor dat Alaba voortijdig vertrekt bij de Duitse kampioen, die wil voorkomen dat de Oostenrijkse verdediger volgend jaar gratis de deur uitloopt.

Bayern en Alaba hebben op 14 augustus, een week voor de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain (0-1 zege), voor het laatst met elkaar gesproken over een nieuw contract, zo klinkt het in de Duitse media. De 28-jarige verdediger werd enkele maanden geleden nog genoemd bij Barcelona. Mede door de aanhoudende coronacrisis zijn de Catalanen echter niet bereid om tientallen miljoen neer te leggen voor Alaba.

Alaba is ondertussen niet meer weg te denken uit de verdedigingslinie van Bayern. De 72-voudig international van Oostenrijk staat inmiddels op 386 wedstrijden in het shirt van de Zuid-Duitse grootmacht. Naast de Champions League veroverde Alaba in de afgelopen jaren onder meer negen keer de Duitse landstitel en zesmaal de DFB-Pokal.