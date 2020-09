Ronaldo schittert met prachtgoals; WK-finale uit 2018 herhaalt zich

Frankrijk en Portugal gaan met zes punten uit twee wedstrijden aan de leiding in Groep 3 van Divisie A in de Nations League. Dinsdagavond zegevierde Frankrijk, net als in de WK-finale van 2018, met 4-2 over Frankrijk. Tegelijkertijd won Portugal met 0-2 van Zweden; Cristiano Ronaldo produceerde op prachtige wijze zijn 100ste en 101ste interlandgoal.

Frankrijk – Kroatië 4-2

786 dagen na de WK-finale troffen beide ploegen elkaar in het Stade de France en zowel de ruststand als de eindstand waren hetzelfde. Na 45 minuten leidde Frankrijk opnieuw met 2-1, al was het ditmaal Kroatië dat de score opende. Een corner van Marcelo Brozovic vanaf de rechterflank werd doorgekopt richting Dejan Lovren, die het leer fraai meenam uit de lucht, Lucas Hernández uitkapte en overtuigend uithaalde in de rechterhoek. Daarna kantelde Frankrijk de wedstrijd met een dubbelslag vlak voor rust: Antoine Griezmann was het eindstation van een vlotte aanval en daarna werkte keeper Dominik Livakovic de bal achter de eigen lijn, nadat Anthony Martial de paal trof na een scherpe voorzet van Wissam Ben Yedder.

Tien minuten na de pauze kwam Kroatië langszij. Josip Brokalo werd gelanceerd door Mateo Kovacic, kapte Benjamin Mendy en Clément Lenglet op knappe en ietwat gelukkige wijze uit en verschalkte tot slot ook doelman Hugo Lloris. Een vrije kopbal van Dayot Upamecano uit een corner van Griezmann resulteerde in de 3-2 en via een penalty bepaalde Frankrijk de eindstand. Na een vermeende handsbal van Brozovic stuurde Olvier Giroud doelman Livakovic de verkeerde kant op. De spits maakte zijn veertigste interlandgoal. Bij Frankrijk maakte Eduardo Camavinga zijn entree als invaller; met zijn 17 jaar en 303 dagen werd hij de jongste debutant voor Les Bleus sinds 1945.

Zweden - Portugal 0-2

Alle ogen waren gericht op Ronaldo, die zijn honderdste interlandgoal kon maken. De aanvaller had een basisplaats en kon in de laatste minuut van de eerste helft aanleggen voor een vrije trap. Van net buiten het strafschopgebied krulde hij de bal uitdraaiend in de linkerbovenhoek: 0-1. Op dat moment stond Portugal net met een man meer in de Friends Arena in Stockholm, want Gustav Svensson kreeg zijn tweede gele kaart voor de overtreding die leidde tot de vrije trap van Ronaldo. Achttien minuten voor tijd besliste de aanvoerder van Portugal de eindstand met een fraai schot in de rechterbovenhoek vanaf de rand van het strafschopgebied.