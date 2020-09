‘Man City gaat aankoopsom Angeliño bijna verdubbelen met nieuwe deal’

De kans is zeer reëel dat Angeliño ook komend seizoen het shirt draagt van RB Leipzig. Kicker meldt namelijk dat de halve finalist in de Champions League met Manchester City praat over verlenging van de huurovereenkomst. Tevens zal een verplichte koopoptie van circa twintig miljoen euro worden bedongen. Angeliño zal bij een definitieve overgang tot medio 2025 vastliggen bij RB Leipzig.

Zijn huidige verbintenis bij Manchester City loopt nog drie seizoenen door. The Citizens maakten in juli 2019 gebruik van de terugkoopoptie in de deal met PSV, dat met de verkoop van de linksback circa twaalf miljoen euro opstreek. Met de naderende deal met RB Leipzig kan Manchester City de Spaanse vleugelverdediger over een jaar voor het dubbele verkopen. Angeliño speelde in het tweede gedeelte van afgelopen seizoen ook al voor die Roten Bullen. Hij maakte met name in het miljardenbal veel indruk met zijn optredens.

Kicker spreekt de verwachting uit dat Manchester City en RB Leipzig nog deze week tot een akkoord komen. De nummer drie in de Bundesliga had de mogelijkheid om Angeliño voor dertig miljoen euro over te nemen, maar de vraagprijs bleek een te groot struikelblok voor de clubleiding. Enige tijd later lijkt het er toch op dat de flankspeler aan de ambitieuze club uit Leipzig blijft verbonden.

Angeliño heeft onder manager Josep Guardiola geen uitzicht op een basisplaats bij Manchester City, waardoor een definitief vertrek uit het Etihad Stadium de beste oplossing lijkt te zijn voor alle partijen. De 23-jarige linksback werd al verschilllende keren verhuurd, onder meer aan NAC Breda. Vanwege zijn goede prestaties aldaar kwam hij in beeld bij PSV, dat hem vorig jaar dus weer verkocht aan Manchester City