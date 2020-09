‘Luis Suárez zag gewenste binnenlandse overstap in rook opgaan’

Luis Suárez lijkt momenteel hard op weg naar Juventus, dat naar verluidt op het punt staat om de routinier over te nemen van Barcelona en hem aankomend seizoen wil koppelen aan Cristiano Ronald en Paulo Dybala. La Vecchia Signora was ogenschijnlijk echter niet de eerste keus van Suárez zelf, aangezien de 33-jarige spits volgens berichten uit Spanje in eerste instantie inzette op een binnenlandse overstap.

Deportes Cuatro meldt maandag namelijk dat Suárez zijn loopbaan eigenlijk een vervolg hoopte te kunnen geven bij Atlético Madrid. Vertegenwoordigers van de Uruguayaan hebben Suárez volgens de berichtgeving aangeboden bij los Colchoneros en de aanvaller zou ook persoonlijk gesprekken hebben gevoerd met trainer Diego Simeone.

Suárez’ bruto jaarsalaris van ruim twintig miljoen euro zette echter al snel een streep door een verhuizing naar het Wanda Metropolitano. Zelfs als Atlético erin was geslaagd om deze transferperiode afscheid te nemen van een of meerdere grootverdieners, konden de Madrilenen niet voldoen aan deze eis. Het uitblijven van grote aankopen heeft inmiddels wel tot de nodige nervositeit geleid bij Simeone, die aankomend seizoen weer wordt geacht ver te komen in de Champions League en de strijd om de Spaanse landstitel.

Voor Suárez lijkt Juventus zodoende momenteel de enige overgebleven optie, al is een langer verblijf bij Barcelona ook nog niet helemaal uitgesloten. De aanvaller is momenteel echter druk bezig met het verkrijgen van een Italiaans paspoort, waardoor een verhuizing naar Turijn momenteel het meest waarschijnlijk lijkt. Suárez komt vanwege de afkomst van zijn vrouw in aanmerking voor een Italiaans paspoort en zal op deze manier aankomend seizoen geen non-EU-plek innemen in de selectie van Juventus. Voor het zover is zal hij maandag echter nog wel een examen af moeten leggen.