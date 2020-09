‘Ndayishimiye kan naar Engeland; fantastische transfersom lonkt voor Willem II’

Mike Trésor Ndayishimiye kan mogelijk verkassen naar de Premier League. Volgens Het Laatste Nieuws is de 21-jarige aanvallende middenvelder van Willem II namelijk op de radar verschenen bij Wolverhampton Wanderers en Leeds United. Willem II verlangt naar verluidt een transfersom van ongeveer zeven miljoen euro voor Ndayishimiye.

Willem II beleefde vorig zeer veel plezier aan Ndayishimiye. De Belgisch jeugdinternational werd gehuurd van NEC en maakte een uitmuntende indruk in zijn debuutjaar bij de Tilburgers. Hij was in twintig competitiewedstrijden goed voor vijf doelpunten en drie assists en had daarmee een groot aandeel in de vijfde plaats die Willem II bezette toen de competitie werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Willem II had voor 500.000 euro een optie bedongen om Ndayishimiye definitief over te nemen van NEC en maakte daar in de loop van het seizoen gebruik van. De creatieveling ligt nog drie seizoenen vast in het Koning Willem II Stadion, maar Het Laatste Nieuws stelt dit weekeinde dat de clubleiding bij een goed bod bereid is om mee te werken aan een transfer.

Ndayishimiye heeft over belangstelling niet te klagen, want behalve Wolverhampton en Leeds United zien ook Standard Luik, Racing Genk en Hellas Verona naar verluidt wel heil in diens komst. Willem II zou mikken op een transfersom van zeven miljoen euro, hetgeen een evenaring zou zijn van het clubrecord: Mounir El Hamdaoui verkaste in 2007 voor een vergelijkbaar bedrag naar AZ.