Willem II profiteert ‘fors mee’ van droomtransfer voormalig smaakmaker

Zaterdag, 2 september 2023 om 07:55 • Wessel Antes • Laatste update: 08:00

Mike Trésor Ndayishimiye speelt de komende jaren in de Premier League. De 24-jarige aanvallende middenvelder heeft vrijdagavond een prachtige transfer van KRC Genk naar Burnley afgerond. De club van manager Vincent Kompany neemt Trésor in eerste instantie op huurbasis over, waarna the Clarets volgende zomer bijna 20 miljoen euro overmaken naar de Genkies. Volgens journaliste Jeroen Kapteijns van De Telegraaf profiteert Willem II, als voormalig werkgever, fors mee in 2024.

De overstap van Trésor naar Burnley werd uiteindelijk een transfer van de lange adem. Via de website van de Engelse club laat de rechtspoot weten blij te zijn dat hij op Turf Moor gaat spelen. “Het project en de visie van de trainer zijn duidelijk. De manager heeft me overtuigd. Ik kan niet wachten om de groep te ontmoeten en te trainen. Ik kijk ernaar uit om met dit team samen te spelen.” Trésor kroonde zich in het afgelopen seizoen tot absolute assistkoning in de Jupiler Pro League. In 39 competitiewedstrijden gaf hij liefst 24 assists. Negen keer mocht hij een eigen doelpunt vieren. Burnley kondigde de transfer aan middels een originele video.

With great power comes great responsibility ??? pic.twitter.com/9ZKkCv65bI — Burnley FC (@BurnleyOfficial) September 1, 2023

Trésor genoot zijn jeugdopleiding bij Anderlecht, maar brak door als voetballer bij NEC. De club verkocht hem in 2020 voor 500.000 euro aan Willem II, waar hij eerder al een jaar op huurbasis speelde. In Tilburg groeide Trésor uit tot een smaakmaker, wat ook in zijn geboorteland niet onopgemerkt bleef. Genk kocht hem over voor 3,5 miljoen euro en in de Cegeka Arena speelde de middenvelder zich in de kijker bij het nationale elftal. Als tweevoudig international van de Rode Duivels arriveert Trésor nu bij Burnley, waar zijn droom uitkomt: spelen in de Premier League.

Volgens Kapteijns, journalist bij ochtendkrant De Telegraaf, profiteren de Tricolores fors mee aan de transfer van Trésor. De Tilburgers moeten wel wachten tot volgende zomer voordat ze het doorverkooppercentage kunnen innen. Ook moet Trésor zich in Engeland eerst bewijzen, daar de koopoptie in zijn contract niet verplicht is. Bij Genk lag Trésor nog vast tot medio 2025, maar het lijkt er niet op dat de in Antwerpen geboren spelverdeler dat contract gaat uitdienen.