Noa Lang rekent af met vooroordelen: ‘Hij is eerder onzeker, dan arrogant’

Noa Lang stond vrijdagavond negentig minuten binnen de lijnen in het EK-kwalificatieduel van Jong Oranje tegen Wit-Rusland. De Nederlandse beloften wonnen nabij de Wit-Russische hoofdstad Minsk met maar liefst 0-7 en ondanks dat de 21-jarige aanvaller van Ajax geen doelpunt voor zijn rekening nam, liet hij een uitstekende indruk achter. In de studio van FOX Sports zijn van Arnold Bruggink en Hans Kraay junior uitermate lovende geluiden over Lang te horen.

Vooraf was er veel te doen rond het duel van Jong Oranje, daar Hertha BSC en Werder Bremen niet stonden te springen om Tahith Chong, Javairô Dilrosun, Deyovaisio Zeefuik en Daishawn Redan af te staan. Bondscoach Marcel Groninger, die de tijdelijk naar het grote Oranje doorgeschoven Erwin van de Looi verving, liet het viertal in Duitse dienst thuis en kon ook niet beschikken over PSV-aanvaller Cody Gakpo, die behandeld moet worden aan de verstandskies. Mede daardoor verscheen Lang in Wit-Rusland aan de aftrap en presentator Milan van Dongen concludeert dat hij ‘heel vaak opvallend aanwezig was’.

Noa Lang verbaast iedereen, inclusief zichzelf! ???? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 4 september 2020

“Ik heb de geluiden gehoord hoe hij zich bij FC Twente presenteerde. In het begin dachten best veel mensen: Noa Lang? Wat moeten we daar nu mee? Het beeld dat er van hem was of het vooroordeel, heeft hij binnen één wedstrijd weggepoetst. Omdat hij liet zien dat hij gretig was, beter wilde worden en de club wilde helpen. Dat straalt hij heel erg uit”, geeft Bruggink te kennen. Lang werd afgelopen halfjaar door Ajax verhuurd aan FC Twente en kwam namens de Tukkers tot één doelpunt in zeven wedstrijden. “Het vooroordeel is dat hij de Amsterdammer is die denkt dat hij heel wat is en het wel even bij Twente komt laten zien”, haakt Van Dongen in op de uitspraken van de analist.

“Ja, maar hij deed het wel en dat spreekt enorm in zijn voordeel. Zo speelt hij vandaag ook. Zo’n jongen laat zien dat hij er bij wil horen. Dat is het allerbelangrijkste signaal voor een trainer”, reageert Bruggink op de uitspraak van Van Dongen. Lang scoorde in Wit-Rusland niet, maar verzorgde wel een assist bij de 0-5 van Dani de Wit. Verder viel de aanvaller, die recent gelinkt werd aan onder meer Celtic, Hertha BSC, Real Sociedad en Villarreal, op met een misser voor open doel. “Natuurlijk moet hij deze maken, hij is veel te bang om deze te missen. Hij speelde daarnaast een uitstekende wedstrijd.”

Ook Kraay jr. laat zich uitermate lovend uit over Lang. “Ik heb al die trainingen van Jong Oranje toevallig gezien: hij was zó ongelooflijk gretig. Spelen, doorbewegen, omschakelen", somt Kraay jr. op. "Sommige mensen dachten misschien dat hij een beetje arrogant was bij Ajax, maar arrogantie en onzekerheid zit vaak dicht bij elkaar. Misschien is hij eerder onzeker geweest, dan arrogant."