Jorge Messi: Clausule van 700 miljoen euro niet meer rechtsgeldig

Jorge Messi heeft een brief naar LaLiga gestuurd, zo melden verschillende Spaanse media vrijdag. In het schrijven geeft de vader van de Barcelona-aanvaller aan dat de ontsnappingclausule van zevenhonderd miljoen euro in het tot 2021 lopende contract niet rechtsgeldig is. Het Kamp-Messi vindt dat een transfervrij vertrek zeker een mogelijkheid zou moeten zijn, terwijl LaLiga laatst in een statement duidelijk partij koos voor Barcelona.

Volgens Jorge Messi is de bepaling in het contract van zijn zoon onder de huidige omstandigheden niet langer van toepassing. De zakelijk adviseur van de Barcelona-aanvaller voegt er in de brief aan toe dat LaLiga onlangs een verkeerde analyse heeft gemaakt van de verbintenis van Messi. De Spaanse voetbalbond oordeelde onlangs dat Barcelona het volste recht heeft om de vraagprijs op zevenhonderd miljoen euro te bepalen en dat er geen medewerking hoeft te worden verleend aan een transfervrij vertrek.

Messi en consorten zijn nog altijd van mening dat men het contract eenzijdig kan opzeggen omdat het een atypisch seizoen is geweest door het coronavirus en dat Barcelona onder deze omstandigheden niet moet vastklampen aan de deadline van 10 juni. Messi senior wil dat Barcelona medewerking verleent aan een transfervrije aftocht of dat de club genoegen neemt met een veel lagere transfersom dan de transferclausule van zevenhonderd miljoen euro in het contract tot medio 2011. Advocaat Jorge Pecourt bracht vrijdagmiddag een bezoek aan de familie Messi om één en ander hierover te bespreken.

???? ATENCIÓN: La carta de Jorge Messi, padre de Lionel, a #LaLiga, demostrando que no aplica, ante estas circunstancias, la cláusula de rescisión de 700M€. pic.twitter.com/fXIGM4FyIg — Pipe Sierra (@PipeSierraR) September 4, 2020

Jorge Messi heeft in de afgelopen dagen enkele intensieve gesprekken gevoerd met Josep Maria Bartomeu, de voorzitter van Barcelona. Mede hierdoor leek Messi toch weer wat te voelen voor een langer verblijf in het Camp Nou. Verschillende media in Spanje meldden zelfs dat de aanvaller op korte termijn in een videoboodschap een en ander zou verklaren wat betreft nog een seizoen bij Barcelona. Met de vrijdag verstuurde brief van zijn vader lijkt de situatie toch weer heel anders te zijn.

Manchester City mag derhalve nog steeds hopen op de komst van Messi, zo meldt The Athletic vrijdag. De door Jorge Messi opgestelde brief lijkt erop te duiden dat de spelmaker nog steeds twijfelt over een langer verblijf bij Barcelona en de Premier League als serieuze optie ziet. Onlangs werd in verschillende buitenlandse media al gemeld dat Messi gesprekken zou hebben gevoerd met manager Josep Guardiola over een mogelijke samenwerking. Het tweetal had een zeer goede werkrelatie bij Barcelona, dat onder leiding van Guardiola de Champions League veroverde in 2009 en 2011. Het lijkt echter onmogelijk dat the Citizens kunnen voldoen aan de vraagprijs van zevenhonderd miljoen euro. Men hoopt de transfersom naar beneden te kunnen brengen door een aantal spelers in de deal met Messi te betrekken.

Volgens Fabrizio Romano, erkend transfermarktspecialist van onder meer Sky Italia, wijkt Barcelona echter niet van zijn standpunt. De club is van mening dat de clausule van 700 miljoen euro wél rechtsgeldig is en weigert Messi transfervrij te laten vertrekken. Barcelona is evenmin van plan om te onderhandelen met Manchester City of andere geïnteresseerde clubs over een afkoopsom. 'Ze zijn er absoluut van overtuigd dat Messi blijft', schrijft Romano op Twitter.

LaLiga is inmiddels op de hoogte van de brief die Jorge Messi heeft verstuurd. Men geeft in een verklaring op de website aan dat de zienswijze van Messi senior niet de juiste is en dat de ontsnappingsclausule van zevenhonderd miljoen euro nog steeds geldig is, zoals door LaLiga ook al naar buiten werd gebracht op 30 augustus.