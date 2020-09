Feyenoord doet zaken in Portugal en haalt João Carlos Teixeira

Feyenoord heeft zich versterkt met João Carlos Teixeira. De 27-jarige Portugese middenvelder komt over van Vitoría Guimarães en heeft vrijdagochtend zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract in De Kuip. De Rotterdammers hebben in de verbintenis een eenzijdige optie opgenomen voor nog een jaar. De aanvallende middenvelder gaat spelen met rugnummer twintig.

“Met João Teixeira voegen we een veelzijdige middenvelder toe aan de selectie”, reageert technisch directeur Frank Arnesen op de clubwebsite. “Met zijn kwaliteiten, waaronder het scorend vermogen en zijn drive naar voren, geeft hij ons de gewenste extra optie op het middenveld. Bovendien heeft hij bij grote clubs gezeten uit vooraanstaande competities. Ook die ervaring neemt hij mee naar Feyenoord."

Teixeira maakte indruk in de jeugopleiding van SC Braga en maakte al snel de overstap naar Sporting Portugal. In 2012 verdiende hij een transfer naar Liverpool, al werd zijn periode bij the Reds nooit een groot succes. Afgelopen seizoen speelde hij dertig wedstrijden voor Vitoría Guimarães, waarin hij tien keer scoorde en drie assists leverde. Ondanks dat zijn contract doorliep, is Feyenoord erin geslaagd om hem los te weken.

Teixeira is de vijfde zomeraanwinst Feyenoord. Eerder slaagde Arnesen er al in om Bryan Linssen, Mark Diemers, Christian Conteh en Franco Antonucci aan te trekken. Laatstgenoemde komt over van AS Monaco en is door Feyenoord voor een seizoen verhuurd aan FC Volendam. Feyenoord laat weten dat Teixeira zich vandaag nog op het veld van trainingscomplex 1908 meldt.