Ajax bevestigt nieuwe verhuurperiode voor Lisandro Magallán

Ajax verhuurt Lisandro Magallán dit seizoen aan Crotone, zo bevestigen de Amsterdammers via de officiële kanalen. De tijdelijke overgang van de centrale verdediger, die in de Johan Cruijff ArenA geen moment indruk heeft weten te maken, hing al een tijdje in de lucht. Volgens De Telegraaf heeft Crotone een optie tot koop van 8,5 miljoen euro, al wordt daar door Ajax niet over gesproken.

Magallán kwam anderhalf jaar geleden voor negen miljoen euro over van Boca Juniors. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de Argentijnse verdediger wist zich niet in het elftal van trainer Erik ten Hag te spelen. In totaal kwam Magallán slechts tot twee Eredivisie-optredens voor Ajax. Vorig jaar september werd hij voor een seizoen uitgeleend aan Deportivo Alavés. Bij de Spaanse club kwam hij tot zeventien competitieduels.

De 26-jarige stopper heeft geen perspectief in de Johan Cruijff ArenA, waardoor Ajax opnieuw meewerkt aan een huurdeal. Crotone eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Serie B, waardoor de club komend seizoen op het hoogste niveau actief is. Crotone heeft volgens De Telegraaf dus een optie tot koop, die mogelijk verplicht wordt indien de club zich weet te handhaven op het hoogste niveau. Of dat daadwerkelijk zo is, is niet bevestigd.