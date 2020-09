AZ verrast en haalt Timo Letschert naar Eredivisie

Timo Letschert voegt zich bij AZ. De Alkmaarders maken donderdagmiddag melding van een mondeling akkoord met de transfervrije verdediger over een driejarig contract. Het is een verrassende deal, mede doordat Letschert in beeld was bij sc Heerenveen. Letschert nam na het afgelopen seizoen afscheid van Hamburger SV.

Voor de 27-jarige verdediger betekent zijn aanstaande transfer naar Alkmaar een terugkeer in de Eredivisie. Eerder spelde hij voor FC Groningen, Roda JC Kerkrade, FC Utrecht en Sassuolo; in het seizoen 2018/19 verhuurde Sassuolo hem aan Utrecht en dat was het laatste seizoen waarin Letschert in Nederland actief was. Vorige maand schreef de Leeuwarder Courant dat hij in beeld was om Heerenveen te versterken. Trainer Johnny Jansen zag in Letschert een van de toekomstige leiders van de ploeg, zo luidde de berichtgeving.

Letschert kreeg begin juli te horen dat zijn aflopende contract niet werd verlengd bij HSV. Nadat de club promotie naar de Bundesliga misliep, nam men afscheid van meerdere spelers, onder wie Letschert. Als HSV wel was gepromoveerd, had de Nederlander een nieuw contract voor twee seizoenen kunnen ondertekenen in Hamburg. Nadat zijn contract werd opgezegd bleven beide clubs onderhandelen over een nieuwe verbintenis tegen andere voorwaarden. Van een akkoord is echter geen sprake en dus kan Letschert zich transfervrij aansluiten bij AZ.

De komst van Letschert volgt kort na de bekendmaking van het vertrek van een andere verdediger: Thomas Ouwejan. AZ meldde donderdagmiddag dat de linksback voor een jaar wordt verhuurd aan Udinese, dat tevens een optie tot koop heeft bedongen. Letschert is de derde aanwinst van AZ deze zomer. Eerder kwamen Hobie Verhulst en Elber Evora over van respectievelijk Go Ahead Eagles en Feyenoord.