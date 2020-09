Overmars tevreden: ‘Vorige zomer was er al veel om Van de Beek te doen’

Donny van de Beek mag zich definitief speler van Manchester United noemen nadat zowel Ajax als de Engelse grootmacht woensdagavond zijn transfer heeft bevestigd. De Amsterdammers ontvangen een bedrag van 39 miljoen euro voor de middenvelder en deze transfersom kan door middel van bonussen met nog 5 miljoen oplopen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars toont zich tevreden met de deal.

“Dit is een mooie transfer voor Donny, die hij ook verdient. En het is een compliment voor de jeugdopleiding van Ajax, waar hij vanaf zijn elfde al speelde. Vorige zomer was er al veel om hem te doen, maar konden we hem gelukkig nog een jaar voor Ajax behouden. De maanden daarna was hij zowel in nationale als in Europese wedstrijden ook weer heel waardevol voor ons. Inmiddels behoort hij bijna vijf jaar tot de A-selectie. Hij is klaar voor deze stap en we zullen hem missen”, reageert Overmars via de clubkanalen van de Amsterdammers.

Van de Beek zelf, die de komende week door zal brengen bij het Nederlands elftal, blikt op de website van Manchester United alvast vooruit op zijn nieuwe avontuur: “Ik kan niet beginnen uit te leggen wat voor ongelooflijke kans het is om bij een club met zo’n geweldige historie terecht te komen. Ik wil iedereen bij Ajax bedanken. Ik ben daar opgegroeid en zal altijd een speciale band met de club koesteren. Ik ben er nu klaar voor om die volgende stap in mijn carrière te zetten en op het hoogste niveau te presteren. De lat ligt nergens hoger dan bij Manchester United.”

“Iedereen heeft mij verteld hoe geweldig de sfeer op Old Trafford is en ik kijk ernaar uit om dat de ervaren, zodra het veilig is voor de fans om terug te keren. Dit team heeft enkele van de beste middenvelders van de wereld en ik weet dat ik van hen kan leren en ook mijn eigen kwaliteiten toe kan voegen aan de groep.” Van de Beek geeft aan al de nodige gesprekken te hebben gevoerd met manager Ole Gunnar Solskjaer, die alle vertrouwen heeft in de nieuwkomer: “Donny heeft de technische kwaliteiten die nodig zijn om in dit team te presteren en hij heeft de persoonlijkheid om bij Manchester United te slagen.”

“Zijn gave om de ruimte te zien, zijn bewegingen te timen en het spel te lezen vullen de kwaliteiten die we al op het middenveld hebben goed aan en zijn komst vormt echt een versterking voor het talent dat we op die positie al hebben. Donny heeft de afgelopen paar jaar uitstekend gepresteerd in de Eredivisie en in Europa en we kijken er allemaal naar uit om met hem samen te werken.” Manchester United speelt op zaterdag 19 september zijn eerste wedstrijd van het Premier League-seizoen tegen Crystal Palace, maar het is nog niet duidelijk of Van de Beek dan al van de partij zal zijn. De middenvelder moet na zijn aankomst in Engeland mogelijk eerst twee weken in quarantaine, waardoor hij de voorbereiding op dat eerste duel niet mee zou kunnen maken.