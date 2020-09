Nederlands duo vult met ‘revolutionair’ Created Crowd tóch lege stadions

Het plan om op virtuele wijze de door de coronacrisis lege stadions te vullen, leek een aantal maanden geleden nog haast utopisch. Inmiddels begint het revolutionaire idee echter steeds meer vorm te krijgen. Hamzah Sadiek en Humphry Nijman, zaakwaarnemer van onder meer Georginio Wijnaldum, hebben samen Created Crowd op poten gezet, waarmee de stadions gevuld moeten worden met virtuele, vanaf de bank meelevende supporters. De middenvelder van Liverpool en Oranje bracht via Instagram al zijn felicitaties over aan de ‘interessante oplossing’ om de stadions komende maanden tóch te kunnen vullen.



Een leeg stadion vullen met door supporters gepersonaliseerde hologrammen, die via een app geluid konden maken. Dat was in het kort het idee dat Sadiek vijf maanden geleden deelde in gesprek met Voetbalzone. Het was een plan dat de nodige sceptische reacties opriep, want: het is toch onmogelijk om een heel stadion te vullen met hologrammen? Sadiek haalt de schouders op. “Sceptische reacties zullen er altijd zijn, zeker in dit tijdperk dat voor iedereen een nieuwe situatie is. Wij willen proberen een oplossing aan te dragen, in plaats van stil te zitten”, zo reageert hij nu tegenover Voetbalzone op de weerstand. Er kwamen namelijk ook de nodige enthousiaste reacties uit de voetbalwereld, onder wie van Nijman.

“Dit kwam op mij over als een innovatief en prestigieus project, de uitdaging om dat te realiseren wilde ik graag aangaan. Zeker gezien mijn eigen gemis aan beleving door de lege stadions als ik voetbalwedstrijden zat te kijken”, vertelt Nijman. De bereidwilligheid van de zaakwaarnemer voelde voor Sadiek als een geschenk uit de hemel. Juist in de fase om zijn idee verder te ontwikkelen, achtte hij een samenwerking met de ‘juiste mensen’ belangrijk. “Humphry Nijman is zo iemand! Met hem had ik een ervaren persoon met een netwerk in de top van de voetbalwereld gevonden, die eenzelfde visie heeft en op een hele doelgerichte manier probleemoplossend denkt. Zo bleken hologrammen bijvoorbeeld niet haalbaar maar ontstonden wel meteen andere ideeën waar we verder mee konden.”

Inmiddels is het product van de samenwerking tussen Sadiek en Nijman duidelijk. Door een samenwerking met een partij uit Zuid-Afrika is er inmiddels een systeem ontwikkeld dat lege plekken in een stadion kan opsporen en opvullen met mensen die achter hun televisie naar de wedstrijd zitten te kijken. Zij kunnen inchecken door middel van een app, die aan de hand van een selfie een virtuele versie van zichzelf tot leven kunnen brengen. De techniek van Created Crowd, zoals het project van Nijman en Sadiek heet, zorgt er met kunstmatige intelligentie en augmented reality voor dat de virtuele supporter levensecht te zien is in het stadion. Met de app kunnen fans klappen, juichen of zingen, wat op de televisie te horen zal zijn.

“De eerste fase is getest, doorontwikkeld en opnieuw getest. Dan moet je denken aan de detectie van lege plaatsen, hoe we de juiste selfies krijgen en welke bewegingen en geluiden via de app tot stand kunnen worden gebracht. Er komt nu een fase waarin we het op een livewedstrijd willen testen. Het maakt niet zoveel uit waar dat zal zijn, maar door de huidige situatie ligt Nederland het meest voor de hand”, licht Nijman toe. Het aanvankelijke idee van Sadiek was mede bedoeld om voetballers weer het gevoel te geven dat ze in een vol stadion zouden spelen. Created Crowd lijkt echter voornamelijk voordelig te zijn voor de televisiekijkers, broadcasters én de clubs.

“Voetbal is een mondiale sport, juist door de interesse van het publiek. Created Crowd brengt de sfeer nu terug. Natuurlijk op een heel andere manier, maar wel veel beter dan stilte en leegte op de tribunes! Het moet aantoonbaar interessant zijn voor bedrijven om zich via reclame en sponsoring weer aan de wedstrijden te binden. In onze app zit ook een chatroom, waar supporters met elkaar in contact kunnen komen om over de wedstrijd te praten. Dat biedt mogelijkheden voor bedrijven, die daarop kunnen participeren of er acties aan kunnen koppelen”, reageert Nijman. Met een lach haakt Sadiek in: “Je kunt spreken van een win-win-win-win-situatie.”

Naast het aantrekken van sponsors, kunnen clubs middels Created Crowd virtuele tickets verkopen. Het lijkt een voordeel, daar de stadions voorlopig nog maar deels gevuld kunnen worden. Maar wegen de kosten van Created Crowd voor de clubs op tegen de opbrengsten? En vormt het geen risico dat het even duurt voordat het publiek overtuigd is van het project? “Wij verzamelen alle informatie om de kosten transparant in kaart te brengen, daar komt dan een prijs uit om het rendabel te maken voor de uitvoerende partijen. Via promotie zal het publiek warm gemaakt moeten worden. Wij denken dat de beleving daarna de beste mond-tot-mond-reclame zal opleveren, zo overtuigd zijn wij van ons product”, stelt Nijman. Sadiek gaf in april al te kennen dat er vanuit de voetballerij positief gereageerd werd op het idee.

“Onze presentaties aan verschillende partijen zijn met veel interesse bekeken. Daar moet een plan uitkomen om door te kunnen pakken. Met verwerking van hun opmerkingen en vragen, kunnen wij een steeds beter eindproduct ontwikkelen en leveren”, benadrukt Sadiek, die in het dagelijks leven werkzaam is als hoofd scouting bij met Belgische Patro Eisden Maasmechelen. Wat het duo betreft, stopt Created Crowd ook niet als de stadions straks weer ‘ouderwets’ gevuld kunnen worden. “In een uitverkocht stadion kunnen wij geen lege stoeltjes detecteren. Toch zijn er varianten denkbaar, maar de kern van het idee is inderdaad om de plekken die leeg zijn in het stadion alsnog te verkopen. Ook zeker na de coronacrisis. Mensen voor wie het op dat moment onmogelijk is om naar een stadion te gaan, kunnen toch een andere beleving van de wedstrijd creëren met de app.”