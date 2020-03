Nederlander bedenkt plan om lege stadions tóch met publiek te kunnen vullen

De coronacrisis heeft de voetbalwereld compleet tot stilstand gebracht. Het lijkt voorlopig een utopie dat er op korte termijn nog gevoetbald kan worden met publiek. Het begint een steeds meer realistisch scenario te worden dat de Europese competities moeten worden uitgespeeld in lege stadions, maar Hamzah Sadiek heeft een plan bedacht om het publiek in dat geval tóch aanwezig te laten zijn door middel van hologrammen.

Door Chris Meijer

De afgelopen tijd schoot het plots door het hoofd van Sadiek: hologrammen. “Toen dacht ik: hé, daar kan ik een stadion mee vullen. Ik kwam een filmpje van Estudiantes, dat zijn nieuwe stadion opende met een gigantische hologram, tegen en zag dat het dus eerder was gedaan. Mijn neef is afgestudeerd aan de TU Delft en hij liet me video’s zien van concerten met hologrammen, bijvoorbeeld vanuit Japan. Ik heb gesproken met mensen die er verstand van hebben en die gaven aan dat het mogelijk is om een stadion te vullen met hologrammen. Ik ben het vervolgens gaan pitchen, van: hé, ik ben toch niet gek? Ik zocht een beetje die bevestiging”, legt hij uit.

Voorlopig zijn alle evenementen tot 1 juni verboden, wat betekent dat tot die tijd hoe dan ook niet met publiek kan worden gevoetbald. De KNVB hanteert momenteel drie scenario’s: de competitie wordt gedeeltelijk zonder publiek voor 30 juni afgemaakt, de competitie wordt na 30 juni afgemaakt of er wordt een streep gezet door het lopende seizoen. Door de maatregelen van de regering, die in ieder geval tot 6 april gelden, is het momenteel onmogelijk om weer te gaan voetballen, omdat er sprake is van een verbod op samenscholing van drie of meer personen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat premier Mark Rutte maandag aankondigt dat deze maatregelen in ieder geval met twee weken verlengd worden.

“De voetballers met wie ik in contact ben, willen toch graag spelen als het weer mogelijk is”, geeft Sadiek te kennen. Als voormalig speler van FC Utrecht en hoofd scouting van het Belgische Patro Eisden Maasmechelen heeft hij de nodige contacten in de voetbalwereld. “Ik wil niet op de stoel zitten van de regering, maar de essentie van mijn idee is dat er iets klaarligt op het moment dat er weer gevoetbald kan worden. Ze gaan niet meteen de stadions volgooien. Maar dan ligt er wel een verdienmodel klaar voor de clubs, wat eventueel in de toekomst ook gebruikt kan worden. Je kan gelijk schakelen, je hoeft niet meer zo lang stil te zitten en je hebt iets achter de hand om verder te gaan.”

Het idee van Sadiek is niet alleen om het stadion te vullen met hologrammen, maar om deze middels een app door supporters te laten personaliseren. “Zodat er voor de clubs een verdienmodel achter zit. Je kunt een gepersonaliseerde hologram zelfs via een app geluid laten maken. Zoiets hebben we nog niet getest, maar ik heb begrepen dat het kan. Het geeft een andere belevingssfeer dan een leeg stadion. Begrijp me niet verkeerd: een vol stadion met mensen van vlees en bloed is niet te vervangen. Het gaat om de economie en voetbal, want alle clubs hebben dezelfde problemen. Ik lees dat bij FOX Sports en Ziggo abbonees weglopen en dat houd je zo ook draaiende, dit is niet alleen voor de clubs.”

Sadiek legde het idee de afgelopen tijd voor bij gerenommeerde directeuren in de voetbalwereld en profvoetballers die afgelopen seizoen nog in de Champions League en Europa League speelden. Over het algemeen kreeg hij daar een positieve reactie op terug. “Het moet zodanig echt zijn dat voetballers het voelen. Dat heb ik gepitcht en daar was wel vraag naar, dat vonden ze interessant. Ik wilde ook peilen hoe de professionals erover denken, hoe voetballers zelf erover denken. Wat dat betreft heb ik een beter beeld gekregen. Het plan is om het in ieder geval bespreekbaar te maken bij de grote organisaties: de FIFA, de UEFA, de KNVB. Dat hoop ik op korte termijn te bereiken.”

Maar hoe moeten de clubs zoiets in deze toch al financieel lastige tijden betalen? “Als je kijkt hoeveel geld er in het voetbal omgaat. Ik mik op de bonden, de organisaties. Zij moeten vooruit kunnen kijken. Ik neig er niet zo snel naar dat een club zoiets moet betalen en anticiperen”, zegt Sadiek, die verwacht dat er wel wat meer kritiek op het plan komt. “Maar het gaat mij erom dat het bespreekbaar wordt. Mensen zeggen nu misschien: ‘Wat een raar idee’. Maar wellicht dat het later de hemel in geprezen wordt, dat heb ik wel ingecalculeerd. Ik zou het zonde vinden als ik het niet bespreekbaar heb gemaakt. Tot nu toe zijn de geluiden uit de voetbalwereld heel positief, ik krijg appjes vanuit met: ‘Wat een briljant idee. Wat kan ik voor je doen?’ Als ik zulke dingen krijg van mensen tegen wie ik opkijk, hoef ik niet lang na te denken.”