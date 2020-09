Arsenal betaalt tientallen miljoenen voor felbegeerde verdediger

Arsenal heeft zich dinsdagmiddag verzekerd van de komst van Gabriel Magalhães. The Gunners maken dinsdagmiddag melding van de komst van de centrale verdediger van Lille OSC, die zich voor vijf jaar heeft verbonden aan zijn nieuwe werkgever. Met de komst van Gabriel is naar verluidt een bedrag van maximaal 30 miljoen euro gemoeid: een vast bedrag van 26 miljoen en 4 miljoen aan mogelijke bonussen.

Met Gabriel heeft manager Mikel Arteta zijn felbegeerde defensieve versterking binnen. Arsenal heeft met Pablo Marí, David Luiz, Sokratis Papasthatopoulos, Rob Holding, Calum Chambers en Shkodran Mustafi al een aantal spelers onder contract staan die centraal achterin uit de voeten kunnen, maar al deze verdedigers kregen in de afgelopen periode met de nodige kritiek te maken en een aantal lijkt nog te gaan vertrekken. Met William Saliba, die afgelopen seizoen op huurbasis voor Saint-Étienne speelde, krijgt Arteta er voor aankomend seizoen bovendien nog een jonge, veelbelovende optie bij.

De 22-jarige Gabriel speelt sinds 2017 voor Lille, dat hem tussendoor uitleende aan Troyes en Dinamo Zagreb. In de afgelopen seizoenen groeide hij uit tot een vaste waarde bij les Dogues en de stopper werd ook genoemd bij clubs als Everton en Napoli. Lille speelde eerder al in op het naderende vertrek van Gabriel door Sven Botman over te nemen van Ajax.

“We verwelkomen Gabriel bij Arsenal. Hij heeft veel kwaliteiten die onze verdediging en het hele team sterker zullen maken. Hij heeft bij Lille bewezen dat hij een verdediger is met vele buitengewone talenten en we kijken ernaar uit om hem te zien groeien als Arsenal-speler”, luidt de korte reactie van Arteta. Gabriel is na de transfervrij van Chelsea overgenomen Willian de tweede aanwinst voor het aankomende seizoen. Ook werd de komst van de eerder gehuurde Marí en Cédric Soares door Arsenal definitief gemaakt en is men dicht bij een nieuwe deal met Real Madrid om Dani Ceballos nog een seizoen te huren.