Solskjaer overtuigde Van de Beek met belofte over positie in facetimegesprek

Donny van de Beek staat op het punt om Ajax te verruilen voor Manchester United, dat maximaal 45 miljoen euro gaat overmaken naar de Amsterdammers. De transfer van de 23-jarige middenvelder raakte afgelopen weekeinde plotseling in een stroomversnelling. Het Algemeen Dagblad schetst in een reconstructie dat Manchester United doorpakte toen vier Europese grootmachten concreet belangstelling toonden voor Van de Beek.

Van de Beek voerde afgelopen vrijdag een facetimegesprek met Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer, wat als een ‘prettige kennismaking’ voelde. De Noor verzekerde hem als nummer tien te zien, ondanks dat hij op meerdere posities uit de voeten kan. Dat Solskjaer van plan was om Van de Beek ‘in zijn kracht’ te gebruiken, klonk hem ‘als muziek in de oren’. Toch was het nog geen uitgemaakte zaak dat Van de Beek voor Manchester United zou kiezen toen Ajax bekendmaakte dat hij vanwege een naderende transfer niet tot de wedstrijdselectie voor het oefenduel met Eintracht Frankfurt zou behoren.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat Tottenham Hotspur van plan was om concreet te worden, Paris Saint-Germain informeerde, de naam van Van de Beek ‘expliciet viel’ bij Barcelona en Manchester City interesse toonde. Het motiveerde Manchester United om door te pakken en die doortastendheid was voor Van de Beek een doorslaggevende factor. Daardoor lag er nog geen 24 uur na de wedstrijd tussen Ajax en Eintracht Frankfurt al een akkoord over een transfersom van maximaal 45 miljoen euro, terwijl de middenvelder zelf uren eerder al tot een overeenkomst kwam met Manchester United.

Van de Beek sloeg maandag de eerste training met Oranje, dat zich voorbereidt op de interlands tegen Polen (4 september) en Italië (7 september), over om in Amsterdam de medische keuring bij Manchester United te doorlopen. Het is overigens goed mogelijk dat hij nog even zal moeten wachten op zijn debuut voor de Engelse grootmacht. Nederland staat in het Verenigd Koninkrijk namelijk aangemerkt als oranje gebied, wat betekent dat (terugkerende) toeristen twee weken in quarantaine moeten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In dat geval mist Van de Beek de competitiestart van Manchester United, op 19 september tegen Crystal Palace.