Donny van de Beek had clubs voor het uitkiezen: ‘Het waren er zes’

Donny van de Beek verlaat Ajax voor Manchester United en dat maakt Sjaak Swart trots. De Oranje-international onderging maandag de medische keuring bij de Engelse topclub en tekent voor vijf jaar. Volgens Swart waren er in totaal zes clubs met serieuze interesse. Om uiteenlopende redenen haakten onder meer Real Madrid, Barcelona, Juventus en Arsenal af.

Volgens Swart is Manchester Untied de juiste keuze voor Van de Beek. “Er waren meer clubs met interesse, zoals Real Madrid, Barcelona, Juventus en Arsenal. Het waren er in totaal zes, maar vanwege het coronavirus is het allemaal uitgelopen”, vertelt Swart aan Ajax Showtime. Zondagavond brachten Engelse media naar buiten dat ook Tottenham Hotspur een poging had gewaagd om Van de Beek in huis te halen.

“In maart was het al een vaste zaak dat hij naar Madrid zou gaan, maar vanwege het virus is dat allemaal uitgesteld", vervolgt Swart. "Clubs hebben geen inkomsten en ze konden ook geen spelers verkopen. Uiteindelijk heeft Manchester United doorgezet en dat is natuurlijk ook een hele mooie club. Voorheen was dat ook een kampioensclub en daar willen ze nu weer naartoe bouwen.”

Swart zegt dat Van de Beek in de serieuze belangstelling stond van Arsenal, de voormalige club van zijn schoonvader Dennis Bergkamp. “Ja, ze wilden hem heel graag hebben, maar ze konden nu net niet aan de centjes komen voor een transfer”, aldus Swart. “Zelfs de grootste clubs hebben moeite. Arsenal is een mooie club, maar Manchester United wordt ook zeker een interessant avontuur.” Swart zou het mooi vinden wanneer Van de Beek later in zijn loopbaan terugkeert bij Ajax. “Als hij zijn carrière afmaakt, moet hij terugkomen bij Ajax. Dat is het mooiste.”

Ajax gaat Van de Beek missen, zo verwacht Swart. “Zeker in de beginperiode. Maar je weet ook: goede spelers moeten op een gegeven moment vervangen worden”, vertelt de oud-voetballer. “Dan komt er toch weer wat anders, zo gaat het altijd in het voetbal. Maar ze gaan hem sowieso missen. Hij heeft kwaliteiten die niet zoveel spelers hebben. Hij heeft het loopvermogen en hij heeft kwaliteit om op het juiste moment in het strafschopgebied te komen. Dat is een specialiteit van hem. Plus hij kan heel goed voetballen. Zijn aannames zijn goed, hij is goed in het één keer raken en hij is goed in de duels.”