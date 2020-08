Arturo Vidal kraakhelder: ‘We zullen nooit meer vrienden worden’

Het komt nooit meer goed tussen Arturo Vidal en Claudio Bravo. De Chileens internationals leven sinds 2017 buiten het veld in onmin met elkaar, nadat de vrouw van Bravo te kennen gaf dat Chili het WK van 2018 had misgelopen door een aantal feestende spelers. Vidal liet zich hier drie jaar lang niet over uit, maar zegt nu in gesprek met Youtuber Daniel Habif dat hij geen vrienden meer zal worden met zijn ploeggenoot bij het nationale team van Chili.

Door een 3-0 nederlaag tegen Brazilië liep Chili in 2017 plaatsing voor het WK van 2018 in Rusland mis. Carla Pardo, de vrouw van Bravo, legde via social media de schuld bij enkele internationals die teveel zouden hebben gefeest, waarmee ze mede op Vidal doelde. “Wanneer je het shirt van Chili aantrekt, moet je professioneel zijn. De meeste spelers werken zich kapot, maar anderen gingen naar feesten en sloegen zelfs trainingen over omdat ze nog dronken waren”, schreef Pardo. De uitlatingen vielen niet bepaald goed in de kleedkamer bij de nationale ploeg van Chili en voornamelijk de toch al fel bekritiseerde Vidal zou woest zijn geweest.

Er werd sindsdien veelvuldig gespeculeerd over de verstandhouding tussen Bravo en Vidal, die door de uitlatingen ernstig vertroebeld zou zijn. Zowel de middenvelder van Barcelona als de doelman van Real Betis sprak zich echter nooit uit over de vermeende ruzie. In gesprek met Habif heeft Vidal zich nu echter wel uitgesproken over de ijzige relatie met zijn ploeggenoot bij de nationale ploeg van Chili. “Ik ken de codes, ik respecteer mijn collega’s. Wanneer er gewonnen wordt, zijn we allemaal vrienden. Maar wanneer er verloren wordt, verdwijnt de loyaliteit.”

“We zullen nooit meer vrienden worden”, zo is Vidal kraakhelder over verstandhouding met Bravo buiten de lijnen. De middenvelder van Barcelona kan echter nog wel ‘gewoon’ in één team spelen met Bravo, die Manchester City deze zomer met een aflopend contract achter zich liet en bij het Spaanse Real Betis tekende. “We zullen de kleuren van het nationale team met de grootste toewijding blijven verdedigen. Hij zal het maximale geven en ik doe hetzelfde. In het voetbal is niet iedereen elkaars vriend, maar op het veld gebeuren andere dingen.”