‘Geïmponeerd United had voor Van de Beek al twee Ajacieden op de radar'

Donny van de Beek gaat Ajax verruilen voor Manchester United, dat volgens De Telegraaf maximaal 45 miljoen euro neertelt voor de 23-jarige middenvelder. Volgens James Robson, die namens de London Evening Standard Manchester United volgt, heeft de Champions League-campagne van Ajax in het seizoen 2018/19 heel veel indruk gemaakt bij de Engelse grootmacht. Van de Beek was namelijk niet de eerste Ajacied die nadrukkelijk op de radar stond op Old Trafford.

Ajax reikte vorig seizoen tot de halve finale van de Champions League, waarin Tottenham Hotspur de weg naar de eindstrijd versperde. Frenkie de Jong wist zich op dat moment al verzekerd van een transfer naar Barcelona, maar uiteindelijk zagen de Amsterdammers ook Matthijs de Ligt na afloop van het succesvolle seizoen vertrekken. De 21-jarige verdediger vertrok voor ruim tachtig miljoen euro naar Juventus, waardoor het eveneens geïnteresseerde Manchester United misgreep. De Engelse grootmacht is volgens Robson nog altijd geïnteresseerd in de diensten van De Ligt.

Naast De Ligt stond de naam van Hakim Ziyech ook lang op het verlanglijstje bij Manchester United. Voor the Red Devils de focus op het binnenhalen van Jadon Sancho legden, gold de aanvallende middenvelder annex buitenspeler als serieuze optie. Ziyech verkaste uiteindelijk echter voor veertig miljoen euro naar Chelsea. Tegelijkertijd slaagde Manchester United er nog niet in om Sancho los te weken bij Borussia Dortmund. Voorlopig lijkt het erop dat de twintigjarige aanvaller deze zomer nog niet terugkeert naar Engeland.

Met Van de Beek haalt Manchester United nu alsnog een pion uit het succesvolle Champions League-team van Ajax binnen. De middenvelder werd de afgelopen tijd tevens gelinkt aan Barcelona, zeker na de komst van Ronald Koeman als trainer. Volgens Mundo Deportivo was Van de Beek echter al een tijdlang niet meer in beeld in het Camp Nou. Op het moment dat hij bij Barcelona werd aangeboden, vroeg Ajax een bedrag van 55 miljoen euro en dat was te gortig voor de Catalanen. Van de Beek was voor Barcelona alleen een optie als Luis Suárez in een overeenkomst betrokken kon worden, maar de Uruguayaanse spits wil voorlopig nog niet vertrekken.