‘Wat er de afgelopen 24 uur is gebeurd, is met geen pen te beschrijven’

Donny van de Beek ruilt Ajax in voor Manchester United. Volgens De Telegraaf zijn alle partijen akkoord over de transfersom en het contract. De 23-jarige middenvelder stapt voor maximaal 45 miljoen euro over naar Old Trafford en zet zijn handtekening onder een contract voor vijf jaar. Mike Verweij, clubwatcher van de krant, laat weten dat the Red Devils dit weekend vaart hebben gezet achter het aantrekken van de Oranje-international.

Eerder leek Van de Beek op weg naar Real Madrid, maar de Spaanse grootmacht haakte af. Omdat Barcelona ook een oogje op de Nederlander leek te hebben en onder meer Tottenham Hotspur interesse had, wilde Manchester United niet langer wachten en kwam de transfer in korte tijd rond. “Wat er de afgelopen 24 uur is gebeurd, is met geen pen te beschrijven”, aldus Verweij op de website van de krant. “Het is ontzettend snel gegaan. Het was duidelijk dat Manchester United heel serieus wilde worden. Maar toen Manchester door kreeg dat er kapers op de kust waren, vanuit de top van de Premier League en Spanje, zijn afspraken die voor later op de planning stonden naar voren gehaald. Binnen de kortste keren was er een akkoord.”

Van de Beek wordt de op twee na duurst verkochte Ajacied aller tijden. “Het is maximaal 45 miljoen euro, inclusief bonussen. En dan zit er ook nog een doorverkooppercentage bij”, aldus Verweij, die opsomt welke spelers Ajax in een korte tijd heeft verkocht. Eerder wist directeur voetbalzaken Marc Overmars spelers als Frenkie de Jong (voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona), Matthijs de Ligt (voor maximaal 75 miljoen euro naar Juventus) en Hakim Ziyech (voor maximaal 44 miljoen euro naar Chelsea) voor grote bedragen te verkopen. “Ik denk dat Overmars in zijn pakhuis kan gaan zwemmen. Ook dit jaar lijkt hij weer goed ingekocht te hebben met Mohammed Kudus en Antony. Het belooft een heel mooi seizoen te worden, ondanks het vertrek van Van de Beek.”

Ajax doet er volgens Verweij goed aan om een vervanger voor Van de Beek aan te trekken, zeker ook omdat de club afscheid gaat nemen van Razvan Marin. De Roemeen staat op het punt om te verkassen naar Cagliari. Daarnaast staat Carel Eiting op de nominatie om te vertrekken. “Ik denk dat het heel verstandig is om een extra middenvelder te halen. Zeker ook omdat Ajax een heel kort seizoen speelt met veel wedstrijden achter elkaar. Je speelt ook in de Champions League. Als je zoveel geld incasseert, koop dan iemand. Alleen Ten Hag heeft gezegd dat het voor hem nog niet hoeft. Hij heeft Promes, Kudus en Ekkelenkamp die op die positie uit de voeten kunnen. Als het aan Ten Hag ligt hoeft het niet, maar het lijkt me verstandig om het wel te doen.”

Volgens Verweij valt het niet uit te sluiten dat Van de Beek met rugnummer 34 gaat spelen bij Manchester United als eerbetoon aan zijn boezemvriend Abdelhak Nouri. “Dat wordt gesuggereerd, het zou kunnen”, vertelt hij. “Het zou een heel mooi signaal zijn. Maar het is emotioneel enorm beladen, dus dan moet je je afvragen of je dat wel moet doen. Het zou me niet verbazen als hij het doet, maar we moeten het afwachten.”