Sevilla meldt zich bij Barcelona na deal van 13,5 miljoen met Real Madrid

Sevilla hoopt door te pakken na de komst van Óscar Rodríguez en óók Ivan Rakitic aan te trekken. De Zuid-Spaanse club maakte zaterdagavond de komst van de 22-jarige aanvallende middenvelder van Real Madrid bekend. Met de komst van Rodríguez, die voor vijf jaar heeft getekend en daarmee de eerste aanwinst voor 2020/21 is, is een bedrag van 13,5 miljoen euro voor 75 procent van de transferrechten gemoeid. Real Madrid behoudt 25 procent van de transferrechten én kan ook nog maximaal anderhalf miljoen euro aan variabele bonussen tegemoetzien.

Rodríguez stond zeer hoog op de verlanglijst van technisch directeur Monchi, die zich nu kan gaan focussen op de komst van Rakitic. Het vertrek van Ever Banega, die maanden geleden zijn jawoord gaf aan Al-Shabab, is een belangrijke aderlating voor de Andalusiërs. Met in ieder geval Rodríguez speelt Sevilla daar goed op in. De Spanjaard was afgelopen seizoen op huurbasis voor Leganés, de club waar hij medio 2018 voor twee seizoenen aan werd uitgeleend, één van de sensaties van LaLiga.

Rodríguez, die ook als linksbuiten kan spelen, kwam tot 64 duels, 13 doelpunten en 6 assists in het tenue van Leganés en zijn opmars ontging ook Monchi niet. Bij Real Madrid, waar hij niet verder kwam dan één bekerwedstrijd in november 2017, werd zijn aanwezigheid niet meer op prijs gesteld, ook omdat hij goed in de markt lag. Monchi wil nu de belangstelling voor de terugkeer van Rakitic concretiseren en de verwachting van de kranten in Spanje is dat Barcelona een dezer dagen een formeel bod zal ontvangen.

Het contract van Rakitic met Barcelona loopt nog maar een seizoen door en de Catalanen hanteren naar verluidt een relatief lage vraagprijs van vijf miljoen euro. Dat heeft alles te maken met het torenhoge salaris van de 32-jarige middenvelder. De routinier verdient liefst acht miljoen euro netto in het Camp Nou, exclusief variabele bonussen van drie ton. Weinig clubs zijn bereid om ook maar in de buurt te komen van een dergelijk salaris en dus hoopt Barcelona met een lage vraagprijs ervoor te zorgen dat de interesse niet meteen wordt stopgezet. De Catalanen willen het salarishuis zo snel mogelijk omlaag krijgen.

Spaanse media verzekeren zondag dat Sevilla maximaal drie miljoen euro netto kan bieden. Ofschoon dat liefst vijf miljoen euro minder per annum is, zou Monchi achter de schermen bezig zijn met het opstellen van een contract voor twee seizoenen mét een optie voor een derde seizoen. Of een contract voor drie jaar mét een optie voor nog een jaar als hij een bepaald aantal duels speelt: minder geld, maar wél financiële zekerheid in de komende jaren. Rakitic zou er veel voor voelen om zijn loopbaan bij Sevilla af te sluiten. De middenvelder speelde tussen 2010 en 2014 reeds in Sevilla, de stad waar zijn vrouw en schoonfamilie vandaan komen én waar hij nog regelmatig op bezoek gaat.