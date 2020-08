Erik ten Hag is Duitsers dankbaar na schoppartij tegen Ajax

Erik ten Hag is zeer tevreden na de vriendschappelijke wedstrijd van Ajax tegen Eintracht Frankfurt. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 2-1 van de Bundesliga-club en tankten zo vertrouwen met het oog op het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Ten Hag is specifiek te spreken over het optreden van Quincy Promes en Mohammed Kudus vanavond, terwijl hij ook blij is met de strijdlust die tegenstander Eintracht Frankfurt aan de dag legde.

Promes begon de wedstrijd als nummer tien en maakte een prima indruk. Hij opende in de vierde minuut de score op aangeven van Lassina Traoré en oogde daarna nog tal van keren dreigend. Vorig seizoen speelde Promes voornamelijk als buitenspeler, maar de Oranje-international bewijst tijdens de voorbereiding ook in een centrale rol van waarde te kunnen zijn voor Ajax. "Het hangt ervan af", antwoordt Ten Hag voor de camera van Ziggo Sport op de vraag op welke positie hij Promes het liefst inzet.

De oefenmeester van Ajax benadrukt dat Promes vorig seizoen 'ook al een paar keer uitstekend heeft gespeeld' als nummer tien. "In het verleden heeft hij bij andere clubs ook uitstekend gespeeld op die positie", vervolgt de keuzekeer. "Maar hij kan ook uitstekend spelen op andere posities: in de spits of als linkerspits. Hij heeft zeker positioneel een hele sterke wedstrijd gespeeld, zowel offensief, hij kwam vaak in kansrijke positie, als verdedigend, qua pressie en organisatie. Fantastisch."

Kudus werd in de rust als vervanger van Traoré gebracht en stelde evenmin teleur. De van FC Nordsjaelland overgekomen Ghanees speelde in de tweede helft op diverse posities - hij begon als spits maar zakte gaande meer en meer in - en wist ook nog zijn doelpunt mee te pikken, na een assist met de hak van Antony. "Hij bevalt mij heel goed in de voorbereiding", is Ten Hag complimenteus over Kudus. "Je ziet de ongelooflijke potentie die die jongen heeft: daar gaan we heel veel plezier aan beleven. Hij is inderdaad op meerdere posities inzetbaar. Die multifunctionaliteit kan ons goed helpen."

In de tweede helft liepen de gemoederen bij vlagen hoog op in de Johan Cruijff ArenA. Eintracht Frankfurt maakte diverse harde overtredingen, al liet Ajax zich ook zeker niet onbetuigd. Dat de vriendschappelijke wedstrijd in een schoppartij ontaardde, neemt Ten Hag de Duitsers niet kwalijk. "Laat ik het zo zeggen: we werden uitgedaagd en we bleven onverstoorbaar. Het was een uitstekende test voor ons", reageert Ten Hag op de hectiek die na rust ontstond. "In allerlei opzichten ben ik tevreden. Ik ben ook tevreden over de tegenstander, die heel scherp speelde. De tegenstander speelde om te winnen en dan geeft het een extra lekker gevoel dat je toch heel overtuigend wint."