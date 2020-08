Van der Sar: ‘Als Suárez of Messi naar Ajax komt, mogen jullie shirt uitreiken’

Edwin van der Sar is zaterdag nogmaals teruggekomen op het briefje dat de broertjes Sam en Nick onder zijn ruitenwisser hadden achtergelaten. De twee broers vroegen in dit briefje, dat viraal ging op social media, om een terugkeer van Luis Suárez of de komst van Lionel Messi. Van der Sar doet de twee nu een belofte: “Beste Sam en Nick, nogmaals dank voor jullie briefje met mogelijke versterkingen voor dit seizoen. Laten we afspreken dat als Luis Suárez of Lionel Messi naar onze club komt, jullie hun nieuwe Ajax-shirt mogen uitreiken bij de presentatie!”, schrijft de algemeen directeur op Twitter.

Beste Sam & Nick, nogmaals dank voor jullie briefje met mogelijke versterkingen voor dit seizoen. Laten we afspreken dat als @LuisSuarez9 of #Messi naar onze club komen jullie hun nieuwe @AFCAjax shirt mogen uitreiken bij de presentatie! #forthefuture pic.twitter.com/JH0Xmk8A7B — Edwin van der Sar (@vdsar1970) August 29, 2020

