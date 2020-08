Sam en Nick gaan viraal met briefje op auto van Edwin van der Sar

(Oud-)Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Edwin van der Sar heeft donderdagavond enkele adviezen op transfergebied ontvangen. Toen de algemeen directeur van Ajax zijn auto wilde instappen, zag hij een briefje van Sam en Nick op zijn autoraam. De broertjes, die graag over vier jaar gescout willen worden, willen dat Van der Sar ervoor zorgt dat Luis Suárez naar Ajax terugkeert en anders moet Lionel Messi in het vliegtuig naar Amsterdam worden gezet. “Ps, we hebben goed op je auto gepast.” Van der Sar plaatste het briefje meteen op Instagram Stories: “Sam & Nick, dank voor jullie briefje op mijn autoraam. Ik zal aan Marc (Overmars, red.) vragen of het gaat lukken.”