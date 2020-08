‘Koeman speelt om twee redenen cruciale rol bij vertrekwens Messi’

Lionel Messi heeft een vertrekwens ingediend bij Barcelona, zo heeft de club inmiddels bevestigd. De 33-jarige superster wil gebruikmaken van een speciale clausule in zijn contract, aangezien hij de gang van zaken bij de Catalaanse topclub spuugzat is. Sport somt de vijf voornaamste redenen op waarom Messi zijn grote liefde wil verlaten en naar verluidt speelt de botheid van nieuwe trainer Ronald Koeman een cruciale rol.

Deportes Cuatro meldde dinsdag dat Koeman vorige week in gesprek met Messi harde woorden sprak. Tijdens het stevige onderhoud gaf de Nederlander aan dat hij niet meer flexibel zal zijn en bepaalde privileges niet meer tolereert. Deportes Cuatro gaf niet specifiek aan dat het om de privileges van Messi binnen het team ging, maar het Argentijnse Olé weet wel met zekerheid te stellen dat Koeman duidelijk aangaf dat het teambelang prioriteit heeft.

"Jouw privileges binnen de ploeg zijn voorbij, je moet alles voor het team doen. Ik ga inflexibel met je zijn, je moet denken aan het belang van het team", zo zou Koeman hebben gezegd. De coach gaf tijdens het gesprek ook aan dat Messi een zeer belangrijke pijler van zijn nieuwe elftal zou zijn, maar volgens de berichtgeving hebben de botte woorden van Koeman ervoor gezorgd dat de Argentijn de knoop heeft doorgehakt en Barcelona wil verlaten.

Diverse Spaanse media concluderen dat Koeman Messi het laatste zetje heeft gegeven om aan Barcelona kenbaar te maken te willen vertrekken. Volgens Sport dacht Messi al vóór het gesprek met Koeman aan een transfer, maar wilde hij afwachten wat de coach te melden had. "Messi werd niet overtuigd van het project van de Nederlander en denkt ook niet dat hij kan blijven winnen bij Barcelona", zo klinkt het.

De Catalaanse krant meldt nog vier andere redenen waarom Messi weg wil. Zo vindt hij het onbegrijpelijk hoe zijn goede vriend Luis Suárez, en andere ploeggenoten, is medegedeeld dat ze de club mogen verlaten. Koeman vertelde naar verluidt in een zeer kort telefoongesprek van een minuut aan de spits dat hij mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. "Messi hekelt de wijze waarop zijn vriend is verteld dat hij plaats moet maken. Ze zijn partners, binnen en buiten het veld, één van de beste vrienden van Leo. Hij vindt dat de Uruguayaan veel meer respect verdiende."

Naast de twee redenen waar Koeman bij betrokken was, noemt Sport nog drie oorzaken voor de vertrekwens van Messi. Zo heeft de aanvaller al jarenlang een povere relatie met het bestuur en met name voorzitter Josep Maria Bartomeu. "Hij snapt niet hoe er de afgelopen vijf jaar is gedacht binnen het bestuur." Ook frustreert het Messi dat bijna alle informatie die is uitgewisseld in vertrouwelijke gesprekken lekt naar de media en ziet hij in Bartomeu de kwade genius.

Ten vierde begrijpt Messi weinig van de gang van zaken op de transfermarkt. "Seizoen na seizoen is het dramatisch. Slechte aankopen, de 222 miljoen euro van Neymar konden niet slechter worden gespendeerd. De relatie met Eric Abidal (voormalig technisch directeur, red.) was allesbehalve prettig. Messi is van mening dat de club iedere transferwindow zichzelf verder naar de vernieling helpt."

Tot slot kan Messi het ontslag van Ernesto Valverde in januari nog altijd niet verkroppen. De wereldster heeft sinds 2004 een goede relatie met de hoofdtrainer. Naast Valverde kon Messi goed opschieten met Frank Rijkaard, Josep Guardiola, Gerardo Martino, Tito Vilanova en ook Luis Enrique, ondanks wat meningsverschillen hier en daar. "Het ontslag van Valverde was een klap voor Messi. Daarna Quique Setién aanstellen was onbegrijpelijk."