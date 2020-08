‘Verandering in deal Marin: Ajax moet wachten op miljoenen’

Ravzan Marin maakt niet direct een permanente transfer van Ajax naar Cagliari, zo meldt Gianluca Di Marzio donderdag. De Telegraaf gaf eerder aan dat de Amsterdammers de middenvelder zouden verkopen, maar nu zou er sprake zijn van een huurperiode, waarna Marin definitief de overstap naar de Italiaanse club gaat maken.

Binnen twee tot drie dagen wordt de transfer van de 24-jarige Roemeen afgerond, zo stelt de journalist van Sky Italia. Men gaat uit van een verplichting tot aflossing, waarna de overstap van Marin in een later stadium definitief wordt beklonken. De deal is vergelijkbaar met de overeenkomst van verdediger Sven Botman, die ook eerst wordt verhuurd aan Lille OSC.

Volgens De Telegraaf gaat Ajax een 'flink deel' van de transfersom die een jaar geleden aan Standard Luik betaald werd terugzien. Ajax telde 12,5 miljoen euro neer om de middenvelder binnen te halen, maar hij kon geen indruk maken op trainer Erik ten Hag en de beleidsbepalers in Amsterdam. De krant meldde tevens dat Marc Overmars, directeur voetbalzaken, erin was geslaagd om een doorverkooppercentage in de overeenkomst met Cagliari te bedingen

Naar verluidt waren ook Club Brugge en Stade Rennes in de markt voor Marin, die in het seizoen 2019/20 tot tien competitiewedstrijden kwam, waarin hij één assist leverde en twee gele kaarten pakte. De middenvelder wordt de negende speler die Ajax deze zomer gaat verlaten, na Botman (Lille OSC), Hakim Ziyech (Chelsea), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Benjamin van Leer (Sparta Rotterdam), Kik Pierie (verhuurd aan FC Twente), Danilo Pereira (verhuurd aan FC Twente), Ryan Babel (einde huurperiode) en Bruno Varela (einde huurperiode).