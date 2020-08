PSV-leiding ontvouwt ambities: ‘Zijn contract willen we dolgraag verlengen’

Denzel Dumfries is ondanks geruchten over een mogelijke overstap richting AC Milan nog steeds contractspeler van PSV en als het aan John de Jong ligt tekent de rechtsback op korte termijn een nieuwe verbintenis in Eindhoven. De technisch manager gaat hierover binnenkort om de tafel zitten met Dumfries en diens zaakwaarnemer Mino Raiola.

"Het contract van Denzel zou ik dolgraag willen verlengen", wordt De Jong op een persmoment geciteerd door onder meer De Telegraaf. "Hij heeft natuurlijk nog een contract tot medio 2023, maar hoe hij zich het laatste jaar heeft ontwikkeld, dat is echt aanvoerderwaardig. In deze speelwijze denk ik ook dat hij een meer dan uitstekende kracht is voor PSV. Ik wil Denzel graag behouden en daar gaan we alles aan doen."

De Jong heeft er evenwel begrip voor als Dumfries de beslissing om zijn contract in het Philips Stadion te verlengen voor zich uitschuift. "Zelf zegt hij momenteel even een roerige toekomst voor zich te hebben, hij is ook op weg binnenkort vader te worden", verduidelijkt De Jong. "Ik weet niet of er clubs komen die hem eventueel willen kopen, maar wij willen hem heel graag houden en hier komend seizoen in ons stadion laten spelen. Denzel wil dat in principe ook."

Voetbal International meldde afgelopen weekeinde al dat PSV van plan is om de gesprekken met Dumfries en Raiola binnenkort te openen. De vleugelverdediger liet zich in juli tegenover het weekblad nog kort uit over zijn toekomst als clubspeler. "De transferwindow is tot oktober open. Ik ben er natuurlijk wel over aan het nadenken en weeg mijn opties af", aldus de negenvoudig international van het Nederlands elftal.