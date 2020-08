Romano en Di Marzio melden overwinning Chelsea in strijd met Barcelona

Chelsea is druk bezig met versterkingen voor de defensie. Volgens de Italiaanse transferexperts Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio staat Malang Sarr op het punt om een vijfjarig contract te tekenen bij de Londense club. De 21-jarige centrumverdediger uit Frankrijk is transfervrij na zijn recente vertrek bij OGC Nice. Sarr was ook in beeld bij Barcelona en enkele clubs uit de Serie A, maar de Premier League heeft zijn voorkeur.

Het ligt overigens niet in de lijn der verwachtingen dat Sarr gelijk aansluit bij de A-selectie van manager Frank Lampard. Chelsea geeft er namelijk de voorkeur aan om de jonge Fransman eerst ervaring te laten opdoen bij een andere clubs. Verschillende Bundesliga-clubs zouden hiervoor al hebben aangeklopt bij the Blues, al gaat Romano niet specifiek in op namen van clubs. Sarr maakte sinds zijn vijfde deel uit van de jeugdopleiding van OGC Nice. Zijn debuut in de hoofdmacht volgde in 2016. Hij verliet de club met 116 wedstrijden achter zijn naam.

Romano en Di Marzio wisten maandag te melden dat Thiago Silva eveneens kiest voor Chelsea als volgende werkgever. Voor de onlangs transfervrij bij Paris Saint-Germain vertrokken verdediger ligt op Stamford Bridge een tweejarig contract klaar. Lampard is daarnaast ook nog volop bezig met aanwinsten voor de linksbackpositie. Ben Chilwell (Leicester City) lijkt de voornaamste kandidaat te zijn. Volgens The Telegraph heeft Chelsea reeds een akkoord bereikt over een transfersom van omgerekend 55 miljoen euro. Het lijkt er hierdoor op dat Nicolás Tagliafico voorlopig bij Ajax blijft.

Chelsea deed eerder al voor 93 miljoen euro zaken op de transfermarkt. De van Ajax afkomstige Hakim Ziyech moet zorgen voor aanvoer richting Timo Werner, die RB Leipzig inruilde voor de formatie van Lampard. Kai Havertz moet de volgende topaankoop worden van Chelsea, dat bereid is om honderd miljoen euro over te maken richting Bayer Leverkusen. Mochten de deals met Chilwell en Havertz slagen, dan gaan de transferuitgaven richting de 250 miljoen euro.