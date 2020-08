‘Ambitieus plan Koeman met De Jong brengt Busquets op kruispunt’

Ronald Koeman heeft volgens Mundo Deportivo een belangrijke rol op het middenveld in gedachten voor Frenkie de Jong. Eén en ander lijkt gevolgen te hebben voor de toekomst van Sergio Busquets, zo meldt Sport. De verwachting leeft dat het boegbeeld van de Catalaanse grootmacht minder aan spelen toekomt, waardoor er in Spanje voorzichtig wordt gespeculeerd over een eventueel vertrek van Busquets uit het Camp Nou.

Volgens Sport heeft de inmiddels 32-jarige Busquets twee opties: akkoord gaan met een rol op het tweede plan bij Barcelona of kiezen voor een nieuw avontuur elders. Naar verluidt is de clubleiding bereid om mee te werken aan een tussentijds vertrek van de geroutineerde middenvelder, die in Barcelona nog drie seizoenen vastligt. Busquets wordt in de Spaanse media vergeleken met Xavi, die ook jarenlang een vertrouwd gezicht was op het middenveld. De huidige coach van Al-Sadd verloor op een gegeven ook zijn basisplaats, maar verliet de grootmacht wel door de voordeur in 2015.

‘Koeman gooit speelstijl Barcelona om met nieuwe rol voor De Jong’

Er ligt een belangrijke rol in het verschiet voor Frenkie de Jong bij Barcelona. Lees artikel

Mundo Deportivo wist maandagochtend te melden dat Koeman het systeem van Barcelona op de schop wil gooien. De nummer twee in LaLiga van afgelopen seizoen moet voortaan in een 4-2-3-1-systeem spelen, terwijl er tot nu toe in een 4-3-3-systeem werd geopereerd. Volgens verslaggever Fernando Polo wil Koeman bij Barcelona De Jong een leidende rol gaan geven in de middenlinie.

Van Jordi Alba daarentegen wordt niet verwacht dat hij op korte termijn uit Barcelona vertrekt. Er waren in de Spaanse media twijfels over diens aanblijven, zeker na de onthutsende 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Volgens Mundo Deportivo heeft Alba vorige week echter een goed gesprek gehad met Koeman, die de linksback graag voor de club wil behouden. De nieuwbakken Barcelona-coach heeft de Spanjaard wel duidelijk laten weten dat hij zijn prestaties naar een hoger niveau moet tillen. Alba verlengde zijn contract vorig jaar nog tot de zomer van 2024.