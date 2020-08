‘Barça schrikt van hoge vraagprijs Ajax en bedenkt plan met Suárez’

Barcelona wil Donny van de Beek erg graag hebben, zo verzekert zowel Sport als Mundo Deportivo. Laatstgenoemde Spaanse krant meldt dat de Catalaanse topclub Luis Suárez wil betrekken in een deal inzake de middenvelder van Ajax. Het is afwachten of Suárez wil meewerken, aangezien de 33-jarige Uruguayaan reeds heeft aangegeven nog minimaal een jaar bij Barcelona te willen blijven.

Volgens Mundo Deportivo moet Van de Beek 45 tot 50 miljoen euro kosten, terwijl Sport rept over een prijs van 55 miljoen. Barcelona is nu echter niet in staat om zo’n fors bedrag op tafel te leggen, mede vanwege de coronacrisis. Mundo Deportivo claimt dat de nieuwe club van trainer Ronald Koeman graag twintig miljoen euro plus Suárez naar Amsterdam wil sturen om zo beslag te kunnen leggen op Van de Beek.

Koeman: 'Er is genoeg kwaliteit voor prijzen'

De 23-jarige Van de Beek, die nog tot medio 2022 vastligt, zou zelf 'erg enthousiast' zijn over een transfer naar Barcelona, maar er wordt niet gesproken over een concreet bod. Sport benadrukt dat de prijs van Van de Beek erg hoog is en daarom een deal erg lastig gaat worden. 'Het lijkt erop dat de eerste schermutseling in een mogelijke transfer van Van de Beek pas in september gaat plaatsvinden. Bovendien heeft Barcelona andere opties op tafel liggen als deze transfer niet doorgaat', zo klinkt het.

Naar verluidt richten Koeman en Barcelona zich nu vooral op andere posities in de selectie. De Nederlandse trainer krijgt al de beschikking over Miralem Pjanic, terwijl men ook jaagt op een nieuwe spits, een jonge centrale verdediger en een linksback. Onder anderen Lautaro Martinez, Eric Garcia en Angeliño werden reeds als transferdoelwitten genoemd. 'Na deze transfers is het mogelijk dat er nog stappen worden gezet in een poging Van de Beek te halen', zo klinkt het.