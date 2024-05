Officieel: De Graafschap stapt na overtuigende stemactie terug op oude logo

De Graafschap gaat vanaf volgend seizoen weer spelen met het traditionele logo. De Keuken Kampioen Divisie-ploeg had bij de zogeheten Vereniging Betaald Voetbal De Graafschap een verzoek neergelegd om de leden te laten stemmen over een mogelijke logoverandering en een overweldigende meerderheid was voor het voorstel.

Op het moment draagt De Graafschap een jubileumlogo op het shirt. Dit embleem is afgeleid van een eerder logo van de club.

Dit logo is volgens de Eerstedivisionist 'dusdanig goed' ontvangen, dat er werd overwogen definitief over te stappen op het oude logo. Daarover is nu gestemd, met als gevolg dat De Graafschap daadwerkelijk terug zal stappen op het oude logo.

????????????????????! In grote meerderheid hebben de leden van de Vereniging Betaald Voetbal De Graafschap ingestemd met het wijzigen van het logo ???? Per volgend seizoen is ons logo terug! #SamenDRAN #DG70jaar #VeurAltied — De Graafschap (@DeGraafschap) May 6, 2024

"We hebben zoveel lovende reacties op dit jubileumlogo gehad, dat we intern hebben uitgezocht of het mogelijk zou zijn om ons oude logo te herintroduceren”, legde directeur algemene zaken Michael Ogubai uit. Daarop kwam woensdag een vervolg.

"Aangenomen!", zo begon de club vol trots. "In grote meerderheid hebben de leden van de Vereniging Betaald Voetbal De Graafschap ingestemd met het wijzigen van het logo. Per volgend seizoen is ons logo terug!", zo valt te lezen.

"Het voorgestelde logo is tijdloos, modern en de ‘G’ van De Graafschap is nog prominenter aanwezig. Die ‘G’ is waar men landelijk aan denkt zodra het over De Graafschap, De Vijverberg en Superboeren gaat. Een krachtig beeldmerk dat past bij een club als De Graafschap."

De club is in de Keuken Kampioen Divisie nog altijd in de race om promotie naar de Eredivisie. Momenteel bezet De Graafschap de zesde plek en een ticket voor de play-offs om promotie en degradatie kan het elftal van Jan Vreman niet meer ontgaan.

