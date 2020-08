Van der Sar hoopt gewilde Ajacied met ‘mooie doelstelling’ te behouden

De coronacrisis heeft forse financiële gevolgen bij Ajax. Zowel in de Eredivisie als in de Champions League moet er voorlopig met minder publiek gespeeld worden en algemeen directeur Edwin van der Sar vertelt aan Voetbal International dat een wedstrijd in het miljardenbal normaal gezien 2 tot 2,2 miljoen euro oplevert. Ondanks dat er ‘significante inkomsten’ worden misgelopen, hoeft Ajax geen spelers te verkopen.

Indien Ajax geen spelers verkoopt, ontstaat er wel een gat in de begroting. Er wordt altijd rekening mee gehouden dat er spelers verkocht worden en Van der Sar benadrukt dat dit nog kan gebeuren, maar stelt dat het tegelijkertijd niet hoeft. “Ik verkies sportief succes te allen tijden boven financieel succes. Bovendien hebben we een gezond eigen vermogen, waarde in de selectie en komt er jeugd door. De noodzaak om te verkopen is er dus niet.”

Een van de spelers die op de nominatie staat om te vertrekken, is André Onana. De doelman heeft aangegeven dat hij graag hogerop wil en werd de voorbije tijd gelinkt aan verschillende Europese topclub, maar er speelt concreet nog weinig. Van der Sar probeert hem ‘te verleiden’ om nog een jaar bij Ajax te blijven. “Ik draag André een warm hart toe en weet zeker dat hij de top van Europa gaat halen, maar als daar even geen plek vrij is, dan is een jaar Champions League spelen en zorgen dat je weer kampioen wordt, bijvoorbeeld als keeper met de minste tegengoals, ook een mooie doelstelling.”

“Dat zou best een mooie opsteker kunnen zijn voor hem om toch langer te blijven. En dat geldt ook voor anderen”, gaat Van der Sar verder. Hij benadrukt dat spelers alleen tegen het ‘juiste bedrag’ mogen vertrekken en dat het geen probleem is als de selectie intact blijft. “We zullen dan wel een beetje moeten frutselen met de begroting, maar kampioen worden en ver komen in de Champions League, dat is wel waar we voor bezig zijn. Dat doen we graag met een zo sterk mogelijke selectie.”

Van der Sar denkt dat het in dat geval nog steeds mogelijk is om jeugdspelers een kans te geven. “Bij Ajax is het altijd zo geweest dat de een leert van de ander. Donny van de Beek heeft van Davy Klaassen geleerd en ik hoop dat Victor Jensen of Jurgen Ekkelenkamp weer van Donny leert. Mocht Donny weggaan, dan kan een van deze jongens het misschien overnemen”, aldus Van der Sar, die beaamt dat het niveau wel omhoog is gegaan en er tegenwoordig Nederlands internationals kunnen worden teruggehaald. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt Ajax zich niet meer te gaan roeren op de transfermarkt. Het is volgens Van der Sar immers ‘onzin’ om een eerste keeper, een nieuwe nummer tien of een nieuwe linksback te halen als Onana, Van de Beek en Nicolás Tagliafico gewoon blijven.