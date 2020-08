Mohammed Kudus maakt indruk bij Ajax: ‘Er komt meer magie aan’

Mohammed Kudus maakte dinsdagavond zijn officieuze debuut voor Ajax tijdens de oefenwedstrijd tegen Wolfsberger AC (0-2 winst). De twintigjarige Ghanees, die de oefenduels met RKC Waalwijk en FC Utrecht nog moest overslaan, viel na rust in en vormde een middenveld met Kenneth Taylor en Ryan Gravenberch. “Ik heb wat dagen rust gehad en heb mezelf dus goed voor kunnen bereiden weer te kunnen spelen”, vertelde Kudus na het laatste fluitsignaal.

“Het is goed om weer minuten in de benen te hebben en ik heb laten zien wat ik het beste kan.” Razvan Marin en Edson Álvarez konden voor rust niet imponeren, maar de invalbeurt van Kudus smaakt naar meer. Ik wil mijn individuele skills gebruiken om mijn team te helpen”, vertelt de aanwinst via de officiële clubkanalen. Hij heeft het naar zijn zin. “Leuke mensen, leuke teamgenoten: het is geweldig tot nu toe.”

“Ik kijk er enorm naar uit om het seizoen te beginnen.” Kudus kreeg van Erik ten Hag enkele instructies mee. “Hij vertelde wat hij aanvallend en verdedigend van me verwachtte, maar ik moet ook vooral mijn kwaliteiten laten zien om zo het team het beste te kunnen helpen. Ik ga nu mijn benen verder klaarmaken voor het seizoen en ik kan niet wachten: er komt meer magie aan”, belooft hij.

Kudus, voor negen miljoen euro overgekomen van FC Nordsjaelland, wordt als nieuweling goed opgevangen door zijn ploeggenoten. “Iedereen helpt me, maar natuurlijk ben ik closer met de Afrikaanse jongens, dus André Onana en Lassina Traoré. Ze zeiden me dat ik mezelf moet zijn en moet genieten.”