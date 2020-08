‘David Silva zorgt met verrassende keuze voor grote woede en onbegrip’

David Silva leek lange tijd op weg naar Lazio. De 34-jarige middenvelder uit Spanje koos op het laatste moment echter voor een dienstverband bij Real Sociedad, tot verrassing van velen. De handelswijze van de van Manchester City afkomstige routinier zorgt voor grote woede bij de beleidsbepalers van Lazio, zo weet onder meer de goed ingevoerde transferexpert Fabrizio Romano te melden.

De Romeinen hadden de laatste tijd veel werk gestoken in de komst van Silva, die transfervrij in de Italiaanse hoofdstad zou arriveren. Na de medische keuring zou de Spanjaard een driejarig contract ondertekenen, met een jaarsalaris van vier miljoen euro. Er was zelfs al een privéchauffeur en privéjet geregeld voor Silva, die echter niet kwam opdagen voor de afspraak in Rome.

David Silva zorgt voor verrassing en tekent in LaLiga

Een terugkeer in Spanje is de definitieve keuze van David Silva geworden. Lees artikel

Bij Lazio zorgde de afwezigheid van Silva intern voor gefronste wenkbrauwen. De frustraties in Rome groeiden omdat het niet mogelijk bleek om contact te krijgen met de Spaanse middenvelder. Bij Lazio betreurt men tevens het feit dat Silva niet de moeite nam om de club te informeren over zijn keuze voor Real Sociedad. De mededeling maandagavond dat hij naar LaLiga zou vertrekken kwam dan ook als een complete verrassing.

La Gazzetta dello Sport wist zondag al te melden dat het geduld van Lazio met Silva begon op te raken en dat de clubleiding op heel korte termijn een definitief antwoord wilde hebbben. De spelmaker wilde echter graag terugkeren in Spanje, na tien seizoenen in de Premier League te hebben gespeeld. Silva zette in Sociedad zijn handtekening onder een tweejarige verbintenis.