Ajax juicht mee om uitschakeling Olympique Lyon in Champions League

De uitschakeling van Olympique Lyon in de Champions League wordt in Amsterdam met gejuich onthaald. Ajax is komend seizoen verzekerd van deelname aan de groepsfase van het miljardentoernooi, nadat Bayern München woensdag met 0-3 van Lyon won. Door de plaatsing voor de hoofdfase van de Champions League kan Ajax ongeveer veertig miljoen euro bijschrijven.

Alle clubs die nu nog actief zijn in de Champions League, hebben zich al via de eigen competitie geplaatst voor de editie van komend seizoen. Daardoor schuift het ticket voor de groepsfase door naar de nummer één van Nederland, namelijk Ajax. De Eredivisionist behoort daardoor tot de 32 clubs die op 1 oktober tijdens de loting in Athene worden verdeeld over 8 groepen.

AZ start als nummer twee van Nederland definitief in de tweede voorronde van de Champions League. De Alkmaarders werden maandag gekoppeld aan Viktoria Plzen, dat op 25 augustus de tegenstander is in het AFAS Stadion. Indien Plzen verslagen wordt, dan wachten voor AZ nog eens twee voorronden om de groepsfase te kunnen bereiken.

Zoals te doen gebruikelijk worden de geplaatste teams bij de loting van de groepsfase verdeeld over vier Potten. Ajax zal hierbij in Pot 2 of Pot 3 terechtkomen. De Amsterdammers zijn hiervoor afhankelijk van welke club de Champions League en de Europa League wint, en of Benfica de voorronde weet te overleven. Mocht AZ door de loodzware voorronden heen komen, dan zitten de Alkmaarders gegarandeerd in Pot 4.