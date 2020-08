Marca ziet overeenkomsten tussen Simeone en Cruijff: ‘Aan alles komt een eind’

Diego Simeone wil niets liever dan met Atlético Madrid de Champions League veroveren, al zal dat ook dit seizoen niet gebeuren. De Argentijnse coach moest donderdagavond lijdzaam toezien hoe zijn ploeg werd uitgeschakeld door RB Leipzig (2-1) in de kwartfinale. Voor Marca is de verliesbeurt in Lissabon het sein om voorzichtig te beginnen over het vertrek van Simeone bij Atlético.

"Er is niemand in de hele clubgeschiedenis die zo veel voor Atlético heeft gedaan als Simeone. Maar aan alles komt een eind, zo is het leven", zo schrijft de Spaanse krant in een opiniestuk over de in december 2011 aangetreden oefenmeester. Het einde van een tijdperk, zo luidt het oordeel. "Het Barcelona van Johan Cruijff is er niet meer. Het AC Milan van Arrigo Sacchi is er niet meer. Het Manchester United van Sir Alex Ferguson is er niet meer. Het Real Madrid van Vicente Del Bosque is er niet meer. En het lijkt erop dat ook het Atlético Madrid van El Cholo (bijnaam van Simeone, red.) er niet meer is."

Volgens Marca is Atlético allang niet meer de vechtmachine van voorheen. "Het elftal is zijn spirit kwijt. De ploeg waar iedereen bang voor was, is nu een team waarin iedere week de keeper (Jan Oblak, red.) de grote uitblinker is." Een opvolger van Simeone is dan ook wenselijk in het Wanda Metropolitano, zo klinkt het in de Spaanse media. "Er moet een andere koers worden gevaren, het roer moet snel om en er moet een nieuwe kapitein op het schip komen te staan."

De nederlaag tegen RB Leipzig wordt verder omschreven als ‘de zwartste bladzijde uit de geschiedenis van Simeone als coach van Atlético’, zeker daar de Spanjaarden volgens velen als favoriet begonnen aan het duel in de kwartfinale van de Champions League. Simeone krijgt tevens het verwijt dat hij altijd als underdog aan Europese wedstrijden begint, terwijl dat volgens Marca helemaal niet nodig is. De clubleiding en Simeone zelf hebben zich na de uitschakeling tegen Leipzig nog niet uitgelaten over de toekomstige samenwerking.