Nagelsmann verrast met uitspraak over Simeone: 'Er hangen overal camera's'

Julian Nagelsmann had halverwege het Champions League-duel van RB Leipzig met Atlético Madrid (2-1) even ruzie met collega Diego Simeone. De succesvolle Duitser, die zijn ploeg naar de halve finale wist te loodsen, wilde echter niet te zwaar tillen aan het akkefietje. Nagelsmann benadrukte dat hij onnoemelijk veel respect heeft voor Simeone, die hij omschreef als een ‘echte winnaar’.

"Simeone feliciteerde mij na afloop met de overwinning en dat meende hij oprecht", zo liet Nagelsmann na afloop weten tegenover Sky Deutschland. "Hij repte over een geweldige wedstrijd en Diego vond onze zege verdiend." Halverwege de ontmoeting in Lissabon waren de trainers minder vriendelijk voor elkaar. "Tijdens de rust hadden we een kleine aanvaring, al had dat weinig om het lijf. Diego is een ongelooflijke winnaar die zelfs op weg naar de kleedkamer nog wil winnen. Maar dat is niet verkeerd en ik wil graag benadrukt dat hij een waanzinnige persoonlijkheid heeft als coach. Er is dus niets aan de hand."

Presentatrice Britta Hofmann vroeg gelijk naar het hoe en waarom: "Wat was er dan gebeurd?" Waarop Nagelsmann een enigszins cryptische reactie gaf: "Ik treed liever niet in details, maar er hangen natuurlijk overal camera's.." Hofmann wilde het onderwerp duidelijk niet laten rusten: "Was het onsportief gedrag?" De Leipzig-coach gaf wederom niet al teveel prijs: "Ik had zoiets niet gedaan, maar iedereen moet natuurlijk voor zichzelf weten wat hij doet." Er zijn echter geen beelden opgedoken over de vermeende ruzie tussen Nagelsmann en Simeone.

RB Leipzig slaat laat toe en staat in halve finale Champions League

RB Leipzig staat verrassend in de halve finale van de Champions League. Lees artikel

Nagelsmann benadrukte tevens de prestatie als collectief. Hij wilde zijn rol als trainer niet overschatten. "Het team heeft Tottenham Hotspur verslagen in de vorige ronde en Atlético Madrid in de kwartfinale. Het is geen duel tussen mij en José Mourinho, Diego Simeone en straks Thomas Tuchel (in de halve finale, red.). Het is en blijft een teamsport en mijn jongens hebben vandaag een geweldige prestatie geleverd", aldus Nagelsmann, die weet dat Paris Saint-Germain, de opponent in de halve eindstrijd, over de nodige kwaliteiten beschikt. "Geen gemakkelijke opgave, want daar lopen heel veel sterspelers rond."

Voor Simeone viel donderdagavond een droom in duigen. "We hebben alles gegeven", zo zei de verliezende coach in gesprek met Movistar. "Hun spelers waren sneller, terwijl wij het ook moeilijk hadden in de persoonlijke duels. Het is een lang seizoen geweest, zeker ook gezien de zestig dagen waarin we niet hebben gespeeld (vanwege de coronacrisis, red.). Toen was opeens de druk van de Champions League weer terug. Na een week vrij te zijn geweest moesten we alweer trainen."

Simeone wilde zich echter niet achter excuses verschuilen. "We hebben helaas niet ons niveau gehaald en Leipzig maakte indruk met hun spel. Zij waren vasthoudend, enthousiast en fris. Dat heeft ons genekt, er zijn dan ook geen excuses voor deze nederlaag. We hebben ons best gedaan en de kwartfinale bereikt. We verlaten het toernooi met opgeheven hoofd en feliciteren onze tegenstander met de overwinning", zo besloot de sportieve Simeone.