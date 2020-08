Arjen Robben moet rentree bij FC Groningen opnieuw uitstellen

Arjen Robben komt vrijdagavond toch niet in actie bij FC Groningen in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle, zo maakt de Trots van het Noorden donderdagmiddag wereldkundig, Eerder deze week liet trainer Danny Buijs doorschemeren dat de 36-jarige aanvaller wellicht speeltijd krijgt in de vriendschappelijke ontmoeting. FC Groningen wil echter geen enkel risico nemen met de onlangs teruggekeerde Robben. Onlangs werd op het laatste moment ook een streep gezet door meespelen in het oefenduel met Heracles Almelo (1-0).

"Arjen heeft de afgelopen week in zijn trainingsprogramma de grenzen opgezocht en het randje aangetikt", verklaart Buijs in een reactie op de website van FC Groningen. "De inspanningen die hij de afgelopen week heeft verricht, hebben geleid tot wat lichte fysieke klachten in de vorm van spierpijn en stijfheid. Heel logisch voor een speler van zijn leeftijd en die een jaar lang niet heeft gespeeld, maar voor ons wel een reden om geen enkel risico hierin te nemen."

Danny Buijs kondigt eerste wedstrijdminuten aan voor Arjen Robben

"We herhalen wat we al eerder hebben gezegd; er is een groter doel. Wij willen Arjen zo optimaal mogelijk fit krijgen en houden voor de competitie. Als hij komend seizoen in zoveel mogelijk wedstrijden een rol voor ons kan spelen, zijn we tevreden. Dat is waarop we ons richten", voegt Buijs daaraan toe. Robben kwam zelf met het verzoek om het duel met PEC te mogen laten schieten: "Ik wil nog fitter worden, voordat ik aan wedstrijden begin. Ik heb een hele goede trainingsweek gehad, waarbij ik dingen honderd procent heb kunnen doen. Ik sta er echt heel goed voor, maar een wedstrijd spelen is toch totaal iets anders dan trainingen. Na een jaar lang niet gevoetbald te hebben, is het logisch dat je klachten krijgt. Dat hoort bij de inspanningen die je levert."

"Het lijf reageert op trainingen, je lichaam moet hieraan weer wennen. Dat gaat goed, maar ik vond het nog onvoldoende om in wedstrijdverband in actie te komen. Ik wil zelf ook voor de volle honderd procent het goede gevoel hebben dat ik klaar ben voor wedstrijden. Daarvoor wil ik eerst nog meer groepstrainingen afwerken", zo besluit Robben. Het oefenduel met PEC begint vrijdag om 19.00 uur in het Hitachi Capital Mobility Stadion. De Eredivisie wordt op 13 september hervat met een thuiswedstrijd tegen PSV, één van de oude clubs van Robben.