Danny Buijs kondigt eerste wedstrijdminuten aan voor Arjen Robben

Arjen Robben zal vermoedelijk vrijdag voor het eerst in meer dan achttien jaar te bewonderen zijn in het wedstrijdshirt van FC Groningen. De 36-jarige aanvaller zal naar verwachting van trainer Danny Buijs zijn eerste minuten van het seizoen maken in het oefenduel met PEC Zwolle. Dat duel begint vrijdagavond om 18.00 uur in de Euroborg.

"Mijn verwachting is dat hij vrijdag zijn eerste minuten gaat maken", zegt Buijs tegen FC Groningen TV. "Dat is een bewuste keuze. Vorige week heeft hij veel gedeeltes van de training meegedaan en de afgelopen dagen soms zelfs gehele trainingen meegedaan. Bij Arjen kiezen we ervoor om niet twee wedstrijden in vier dagen te gaan spelen. Dat zijn ook zijn eerste wedstrijden sinds ruim een jaar. We trainen deze week nog met de groep en individueel, hopelijk maakt hij vrijdag dan zijn eerste wedstrijdminuten."

Groningen speelt dinsdagavond op bezoek bij FC Emmen ook een oefenwedstrijd, maar dat treffen komt nog te vroeg voor Robben. De voormalig Oranje-international moest op 1 augustus ook al verstek laten gaan bij het eerste oefenduel van het seizoen, dat door Groningen met 1-0 van Heracles Almelo werd gewonnen. "Voor hem geldt een individueel programma dat erop gericht is dat hij erbij is als we de competitie starten, thuis tegen PSV. Dat is het doel", zei Buijs toen nog.