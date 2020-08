‘Magallán mag ondanks duidelijke boodschap toch mee op trainingskamp Ajax’

Lisandro Magallán reist aanstaande zaterdag met de selectie van Ajax mee naar het trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg, zo weet Ajax Showtime te melden. De Argentijnse verdediger werd afgelopen seizoen verhuurd aan het Spaanse Alavés, nadat hij op een zijspoor was beland onder Erik ten Hag. Hoewel de aankoop van negen miljoen euro geen toekomst in Amsterdam lijkt te hebben, neemt de Ajax-trainer hem toch mee.

De 26-jarige verdediger maakte in januari 2019 de overstap van Boca Juniors naar Ajax. Hij wist echter geen moment te imponeren in het shirt van de Amsterdammers. Al na een halfjaar besloot de clubleiding hem te verhuren aan Alavés, waar hij ook geen potten wist te breken. In LaLiga kwam hij niet verder dan zeventien wedstrijden, waarvan dertien als basisklant. Afgelopen zondag keerde Magallán terug op De Toekomst om de training te hervatten.

Hij sprak bij zijn terugkeer met de clubleiding en over zijn perspectief en tijdens het gesprek kreeg hij te horen dat hij slechts een geringe kans heeft op speeltijd komend seizoen. Voorlopig traint hij mee met Jong Ajax. Volgens Ajax Showtime is een vertrek een reële optie, al speelt er momenteel niets rondom Magallán. De Argentijn heeft met spelers als Daley Blind, Perr Schuurs, Edson Álvarez, Jurriën Timber en Lisandro Martínez stevige concurrentie voor een plek in het hart van de verdediging.