‘Nieuwe transferklapper Man City lonkt met megacontract van 50 miljoen’

Manchester City gaat na Ferran Torres en Nathan Aké binnenkort waarschijnlijk nog een toptransfer afronden. Volgens La Gazzetta dello Sport nadert de Engelse topclub een akkoord met Napoli over Kalidou Koulibaly. Hoewel de clubs nog geen overeenstemming hebben bereikt, zou een deal alsnog lonken. Voor de centrumverdediger ligt naar verluidt een contract van vijftig miljoen euro klaar.

De 29-jarige stopper gaat, als de clubs tot een akkoord komen, in Manchester een contract tekenen tot de zomer van 2025 voor tien miljoen euro per seizoen, aldus transfermarktexpert Nicoló Schira van de roze sportkrant op Twitter. De clubs zijn al maandenlang in gesprek over een overgang van de 33-voudig Senegalees international en nu zouden the Citizens afstevenen op een deal.

Napoli houdt volgens Schira vast aan een vraagprijs van tachtig miljoen euro; andere Italiaanse media reppen over zeventig miljoen. Manchester City heeft een bod van minimaal 63 miljoen euro neergelegd in Napels, een bedrag dat middels variabelen nog flink kan oplopen. Zaakwaarnemer Fali Ramadani is achter de schermen naar verluidt bezig om Napoli te overtuigen de Engelse aanbieding te accepteren.

De Italiaanse club heeft vooralsnog vastgehouden aan de vraagprijs van Koulibaly, maar men gaat mogelijk overstag door de wens van de verdediger om van club te wisselen. Italiaanse media melden dat Napoli al een vervanger klaar heeft staan met Gabriel dos Santos Magalhães. Arsenal werd onlangs gelinkt aan de verdediger van Lille OSC, maar Napoli heeft nog altijd een grote kans op zijn handtekening, zo klinkt het.