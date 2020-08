‘Wij scheidsrechters denken altijd: ’oh god, wat vindt Derksen ervan?‘’

Bas Nijhuis is blij dat de populaire voetbaltalkshow Veronica Inside vanaf 11 september weer op de televisie verschijnt. Lange tijd leek de breuk tussen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp definitief, maar door ingrijpen van Talpa-baas John de Mol komt er toch een doorstart. Bas Nijhuis, die regelmatig aanschuift als gast, is naar eigen zeggen ‘heel blij’ met deze beslissing.

"Ik moet zeggen: dat vind ik heel mooi nieuws", stelt de topscheidsrechter in een video-item van Veronica Inside. "Ook voor ons (de scheidsrechters in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, red.), hè. Die zitten toch altijd te denken op maandag: oh god, wat vindt Johan ervan?. Door hem blijven wij natuurlijk op scherp. Als Johan weer eens iemand aanpakt, gaat dat rond in de WhatsApp-groep. Maar we lachen er onderling ook om als er weer wat wordt gezegd."

"Ik ben echt heel blij dat het programma doorgaat na de zomer, want ze moeten gewoon hun mening blijven verkondigen", geeft Nijhuis nogmaals blijk van zijn blijdschap. "Of het nou leuk is of niet, het hoort er gewoon bij. Wij worden ook elke week aangepakt, dus een speler ook." Nijhuis is vaak te gast in het programma om zijn mening te ventileren over veranderde spelregels of bepaalde spelsituaties.

De Mol gaf onlangs via een persbericht te kennen hoe hij de Derksen, Van der Gijp en Genee weer samen heeft gebracht. "Onderling vertrouwen en een goede chemie tussen deze mannen vormen de basis waarop ze al zo’n dertien jaar lang succesvol zijn, met alle ups en downs van dien. Dat heb ik met name Johan ook voorgehouden; het zou zonde zijn wanneer één uitzonderlijk conflict het einde van dit programma had betekend. Ik ben vooral blij voor die grote schare fans, waaronder ikzelf, dat de mannen straks weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de chemie tussen dit illustere trio weer voelbaar zal zijn", aldus de zenderbaas van Talpa.