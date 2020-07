Veronica Inside gaat volgend seizoen tóch gewoon weer van start

Veronica Inside keert na de zomer tóch terug op televisie, zo heeft Talpa in een persbericht bekendgemaakt. De onenigheid die tussen Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen was ontstaan, leek het einde van het programma te betekenen nadat een onderling gesprek afgelopen donderdag geen oplossing bood. Maar het programma is volgens Talpa nu toch ‘gewoon’ vanaf 11 september weer te zien.

Van der Gijp en Derksen kwamen overhoop te liggen door de rol van Genee in de speciale racisme-uitzending, waarna ze allebei verschillende keren lieten weten dat de kans klein was dat ze weer aan tafel zouden aanschuiven in de oude samenstelling. Nadat Van der Gijp was teruggekeerd van zijn huwelijksreis, gingen de drie mannen van Veronica Inside donderdag met elkaar in gesprek. Na vijf kwartier kwamen Genee, Van der Gijp en Derksen weer naar buiten en waren ze ‘geen steek opgeschoten’.

Einde Veronica Inside is nabij na opvallend kort overleg

Het leek er donderdag nog op dat het einde van Veronica Inside nabij was. Lees artikel

Derksen schoof eerder Hélène Hendriks al naar voren als nieuwe presentatrice van Veronica Inside. Er zou vrijdag nog een gesprek met de directie van Talpa op het programma staan, maar Derksen liet weten dat dit afgelast was. Volgens het Algemeen Dagblad heeft John de Mol nu ingegrepen om de drie mannen weer aan tafel te brengen. “Onderling vertrouwen en een goede chemie tussen deze mannen vormen de basis waarop ze al zo’n dertien jaar lang succesvol zijn, met alle ups en downs van dien”, laat De Mol in het persbericht weten.

“Dat heb ik met name Johan ook voorgehouden; het zou zonde zijn wanneer één uitzonderlijk conflict het einde van dit programma had betekend. Ik ben vooral blij voor die grote schare fans, waaronder ikzelf, dat de mannen straks weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de chemie tussen dit illustere trio weer voelbaar zal zijn”, aldus De Mol. Genee, Van der Gijp en Derksen zijn daarnaast als analisten betrokken bij de uitzendingen van de Champions League die vanaf 7 augustus bij SBS6 te zien zijn.