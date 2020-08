‘Pirlo is ‘gek’ op Nederlands voetbal en gecharmeerd van drietal uit Eredivisie’

Andrea Pirlo is vanaf komend seizoen de hoofdtrainer van Juventus. De 41-jarige oud-middenvelder wordt de opvolger van Maurizio Sarri, die zijn congé kreeg na de uitschakeling van la Vecchia Signora in de Champions League door Olympique Lyon. Luca Fiorino, als journalist werkzaam voor onder meer de Italiaanse tak van Eleven Sports, schrijft dat Pirlo voornamelijk geïnspireerd wordt door het Nederlandse voetbal en daardoor ook drie spelers van AZ in het vizier heeft.

Volgens Fiorino heeft Pirlo de afgelopen tijd voornamelijk wedstrijden van Manchester City, Sassuolo, AZ, Ajax en RB Leipzig geanalyseerd. “Hij is gek op het Nederlandse voetbal en de achterliggende filosofie. Pirlo wil een project opbouwen op basis van jonge spelers, die zich kunnen ontwikkelen in een dynamisch systeem gebouwd op balbezit. In Italië kijkt hij veel naar de opbouw in het systeem van Roberto De Zerbi bij Sassuolo”, schrijft de journalist.

Pirlo heeft grootse plannen: stunt van Ajax leidt tot inzicht

Voetbalzone publiceerde eerder deze week een achtergrondverhaal over de komst en filosofie van Andrea Pirlo. Lees artikel

“Het is duidelijk dat AZ, evenals Sassuolo, niet van hetzelfde niveau als Juventus is. Maar dat betekent niet dat je bepaalde principes niet kunt implementeren”, stelt Fiorino. Pirlo is niet alleen gecharmeerd van de speelstijl van het elftal van trainer Arne Slot, maar heeft bovendien drie spelers van de Alkmaarders in het vizier. Volgens Fiorino is Pirlo een groot fan van Owen Wijndal, Myron Boadu en Teun Koopmeiners. Het wordt niet direct duidelijk of het drietal van AZ al concreet in beeld is bij de kersverse trainer van Juventus.

Fiorino meldt dat Manuel Locatelli van Sassuolo en Rodrigo De Paul van Udinese op dit moment wél concreet in beeld zijn bij de kampioen van Italië. Na de komst van Pirlo moet er flink wat veranderen binnen de selectie van Juventus. Sami Khedira, Gonzalo Higuaín, Douglas Costa, Aaron Ramsey, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio en Daniele Rugani mogen vertrekken, terwijl Sandro Tonali (Brescia) en Nicolò Zaniolo (AS Roma) eerder al als mogelijke versterkingen werden genoemd.