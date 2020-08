Pirlo heeft grootse plannen: stunt van Ajax leidt tot inzicht

Juventus verraste zaterdag vriend en vijand door enkele uren na het vertrek van Maurizio Sarri Andrea Pirlo als nieuwe trainer aan te wijzen. De oud-middenvelder was nog maar een paar dagen coach van de Onder-23, maar de Italiaanse grootmacht ziet dermate veel potentie in de oud-international dat hij nu al eindverantwoordelijke is. Italiaanse media speculeren volop over welke grootverdieners vertrekken, welke spelers Pirlo op het oog heeft en wat de speelwijze zal worden. Pirlo heeft in ieder geval één pijnpunt erkend: het middenveld. Bij de duels met Ajax in de Champions League vorig seizoen kwam hij tot de conclusie dat verandering noodzakelijk was.

Door Tim Siekman

"Pirlo heeft nog niet de juiste papieren, maar hij heeft wel toestemming gekregen, want hij heeft meegedaan aan de laatste trainerscursus. In oktober zal hij zijn thesis inleveren en dan is hij volwaardig coach", zegt Renzo Ulivieri, president van de Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC, de Italiaanse variant van de Coaches Betaald Voetbal), in gesprek met Calciomercato. De sportbestuurder vindt dat Pirlo op dit moment een van de 'diepste denkers' in het mondiale voetbal is en vindt de benoeming van de 41-jarige oud-international dan ook te billijken. "Hij weet meer van het spelletje dan de meeste trainers waar ik jaren mee heb gewerkt", vervolgt Ulivieri. "Hij is leergierig, maakt altijd notities, weet welke uitdaging voor hem ligt en is er klaar voor. Pirlo was een geweldige voetballer die voetbal ademde. Of het een gok is? Andrea Agnelli (voorzitter Juventus, red.) heeft hier flink over nagedacht."

De aanstelling van Pirlo kwam voor velen als een schok. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet verrast was", stelt Gianfranco Zola tegenover Sky Italia. De oud-spelmaker en voormalig assistent van Sarri bij Chelsea staat enigszins perplex. "Het is een opvallende keuze. Als dit project slaagt, wordt dit een succesverhaal voor de club. Het is echter geen gemakkelijke baan, want bij Juventus willen ze niet alleen winnen, maar op een bepaalde manier winnen. Een gedurfde zet van de club. Het wordt niet gemakkelijk voor Pirlo, maar met de juiste steun kan hij succes behalen." Ook Antonio Conte, trainer van concurrent Internazionale, is verrast. De coach heeft Pirlo nog als pupil gehad bij Juventus en de nationale ploeg van Italië. "Ik ben erg blij voor Andrea. Hij is een exceptioneel persoon en ik mag hem erg graag. Dit gezegd hebbende: ik voel me oud nu ik zie dat voormalig spelers van mij nu trainers worden", lacht Conte.

Welke spelers komen en gaan?

De Italiaanse media speculeren over de rits aan spelers die voor een vertrek staan bij la Vecchia Signora. Onder meer La Gazzetta dello Sport en Tuttosport kwamen met een uitvoerige lijst met spelers die volgend seizoen mogelijk niet meer in dienst zijn. President Agnelli heeft als prioriteit dat de toekomst van de club gewaarborgd blijft, zowel op sportief als op financieel vlak. Oudgedienden met weinig invloed en veel salaris kunnen daardoor een transfer maken, terwijl jong bloed aan de selectie moet worden toegevoegd. Sami Khedira, Gonzalo Higuaín en Blaise Matuidi (die naar Inter Miami gaat) hebben hun laatste wedstrijd voor de landskampioen hoogstwaarschijnlijk al gespeeld, terwijl ook Danilo, Alex Sandro, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Aaron Ramsey, Federico Bernardeschi en Douglas Costa op de nominatie staan op elders aan de slag te gaan.

Conte: 'Ik ben blij voor Pirlo, maar ik voel me nu wel een beetje oud'

De minste zorgen heeft Pirlo over de posities centraal achterin en over de voorhoede, zo klinkt het in Italië. Met jonkies Matthijs de Ligt en Merih Demiral heeft Juventus al een droomduo voor de toekomst in huis, terwijl de club ook nog beschikt over Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci. Voorin maken Cristiano Ronaldo - mits hij blijft - en Paulo Dybala nog de dienst uit en daar komt de twintigjarige buitenspeler Dejan Kulusevski, overgenomen van Parma, deze zomer bij. De pijnpunten zitten vooral op de backposities en op het middenveld. De clubleiding heeft reeds een slag geslagen op de transfermarkt door Arthur Melo weg te plukken bij Barcelona in ruil voor Miralem Pjanic. De verwachting is echter dat Pirlo, net als de top van Juventus, aast op jonge middenvelders die de komende jaren de motor van het team zullen zijn. Jorginho staat niet meer op het wensenlijstje. De middenvelder werkte bij Napoli en Chelsea samen met Sarri, maar door de trainerswissel is hij niet meer in beeld.

De eerste naam die wel ter sprake komt is Sandro Tonali. De twintigjarige middenvelder van Brescia wordt al maandenlang begeerd door Juventus, maar ook Manchester United, Arsenal, Barcelona, Napoli en Paris Saint-Germain werden gelinkt aan de drievoudig Italiaans international. Transfermarktspecialist Gianluca Di Marzio meldde onlangs dat Internazionale dicht bij de komst van de controleur is, waardoor er voor Juventus haast geboden is. Een belletje van Pirlo kan het toptalent, bijnaam 'de nieuwe Andrea Pirlo', mogelijk over de streep trekken, aldus Italiaanse berichtgeving. Manuel Locatelli, de 22-jarige middenvelder van Sassuolo, zou het alternatief zijn. Ook zou Nicolò Zaniolo op de radar staan, maar door de recente overname van AS Roma door The Friedkin Group is een langer verblijf van de middenvelder in de Italiaanse hoofdstad niet uitgesloten. Tot slot wordt een bekende naam uit Spanje genoemd als versterking voor het middenveld, namelijk Isco van Real Madrid.

Visie van Pirlo

In zijn autobiografie Ik denk, dus ik speel schrijft Pirlo dat hij als trainer graag wil zien dat zijn teams dominant voetbal spelen, met de bal aan de voet. Toch wil de oud-spelmaker geen defensieve opofferingen maken ten faveure van het aanvalsspel, zoals bijvoorbeeld bij Josep Guardiola en Gian Piero Gasperini. "In militaire termen start het succes met de zone achter de linies. Om het simpeler te zeggen: de ploeg met de minste tegengoals wint de wedstrijd", aldus Pirlo, die niet vasthoudt aan bepaalde systemen. In een livestream zei hij in gesprek met voormalig ploeggenoot Fabio Cannavaro dat een vaste opstelling niet heilig is. "Het hangt af van de spelers natuurlijk, maar ik hou van 4-3-3, met veel mensen die naar voren jagen. Veel balbezit en veel balcirculatie. Maar als de spelers geen 4-3-3 kunnen spelen, moet je je aanpassen. Als je je fixeert op het systeem terwijl de spelers het niet kunnen spelen, verspil je kostbare tijd en haal je niet het maximale uit de selectie."

Van links naar rechts: Nicolò Zaniolo, Isco en Sandro Tonali.

Pirlo heeft daarnaast ook oog voor de juiste aanvoer voor de aanvallers. Wellicht vormt Isco de sleutel. De middenvelder van de Koninklijke werd onlangs door Mediaset al gelinkt aan een overstap naar Juventus. Nu Pirlo, die al jarenlang een bewonderaar is van Isco, het roer heeft overgenomen van Sarri, kan een transfer naar Turijn in de pijplijn zitten. Bij de confrontaties van Juventus met Ajax in de kwartfinale van de Champions League in 2018/19 zag Pirlo als analist een groot probleem bij Juventus. Voorafgaand aan het tweeluik zag hij Ajax niet winnen van het 'machtige' Juventus, maar na twee wedstrijden waren het de Amsterdammers die zich mochten melden in de halve eindstrijd. Na de 1-2 thuisnederlaag tegen Ajax was de Italiaan kraakhelder over het gemis bij de topclub uit Turijn. "Om de Champions League te winnen heb je een speler als Isco nodig. Het middenveld is de sleutel tot alles. Je hebt Cristiano, maar je moet wel een manier vinden om hem te laten ontvlammen", zei Pirlo bij Sky Italia.

Juventus slaat met Pirlo een nieuwe weg in, maar het is afwachten of de voormalig regisseur op het middenveld geschikt is als hoofdtrainer. In zijn autobiografie uit 2014 gaf hij zelfs aan zich niet als coach te zien. "Ik zou geen enkele cent wedden op de mogelijkheid dat ik hoofdcoach wordt. De functie trekt mij niet. Je hebt dan teveel kopzorgen." Zes jaar later staat Pirlo er anders in. De verwachting is dat hij communicatief veel sterker is dan Sarri, die volgens Italiaanse media een moeizame relatie onderhield met diverse spelers, onder wie Ronaldo. Juventus hoopt op een scenario zoals Zinédine Zidane bij Real Madrid: een onervaren trainer die met zijn charisma en voetbalkennis meteen respect afdwingt en vervolgens drie keer de Champions League wint. Oud-spits Alessandro Del Piero ziet het helemaal zitten. "De aanstelling is een verrassing, ook voor mij", zegt de clublegende bij Sky Italia. "De vergelijking met Zidane is niet helemaal eerlijk, want Zizou had al ervaring als assistent van Carlo Ancelotti en bij de jeugd. Maar Pirlo heeft alles in zich om het beter te doen dan Zidane. Hij kent de club, de leiding en de spelers."