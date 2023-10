Kazim-Richards vertelt over zeer opmerkelijke kleedkamergewoonte onder Pirlo

Colin Kazim-Richards heeft een opmerkelijk boekje opengedaan over een bepaalde gewoonte in de kleedkamer bij Fatih Karagümrük. De voormalig spits van Feyenoord doet uit de doeken dat er vorig seizoen veelvuldig gerookt werd in de kleedkamer, ook tijdens de rust van wedstrijden. Dat laat hij weten in de Filthy Fellas Podcast.

Andrea Pirlo stond vorig seizoen aan het roer van de Turkse club. De Italiaanse legende, die inmiddels actief is in de Serie B bij Sampdoria, had vorig seizoen met Fabio Borini, Andrea Bertolacci, Matteo Ricci, Davide Biraschi en Emiliano Viviano vijf landgenoten onder zijn hoede. Daarnaast beschikt ook Rayyan Baniya over de Italiaanse nationaliteit.

"We hadden veel Italiaanse spelers. Die mochten roken, en dat deden ze dan ook voortdurend", doet Kazim-Richards uit de doeken. "In Turkije mag je roken, al hang het ervan af wie de trainer is. Maar vorig seizoen onder Pirlo mochten ze roken en dat deden ze non-stop voor de wedstrijden."

Het bleef echter niet bij roken vóór de wedstrijden, vertelt Kazim-Richards. "Sigaretten, echte sigaretten. In de rust zouden die spelers zitten en roken. Pirlo aan het woord, terwijl zij aan het roken waren. Het is een totaal andere cultuur. Ik vertel dit niet om te shockeren, maar om te laten weten dat dit ook zonder problemen gebeurt."

Van de bovengenoemde Italianen is alleen Biraschi ook dit seizoen nog actief voor de huidige nummer zestien van de Süper Lig. Wel heeft de ploeg van trainer Alparslan Erdem met Federico Ceccherini, Flavio Paoletti, Stefano Sturaro en Kevin Lasagna vier nieuwe Italianen binnengehaald, al dan niet op huurbasis.

De inmiddels 37-jarige Kazim-Richards is na zijn vertrek bij Karagümrük transfervrij. De in Londen geboren aanvaller speelde 37 interlands voor Turkije en kwam namens Karagümrük tot 19 optredens, waarin hij goed was voor een goal en twee assists. Tussen de zomer van 2014 en de winter van 2016 kwam hij uit voor Feyenoord, waarvoor hij in 49 duels goed was voor 14 goals en 8 assists.

Pirlo besloot aan het einde van vorig seizoen om zijn contract bij Karagümrük niet te verlengen, omdat hij op zoek wilde gaan naar een nieuwe uitdaging. De (voormalig) stilist besloot een aanbod van Sampdoria te accepteren, dat toen, mede door een bestuurlijke crisis, kansloos gedegradeerd was uit de Serie A. Pirlo kreeg de opdracht mee om de club uit Genua weer naar de Serie A te brengen, maar daar lijkt het dit seizoen niet van te komen. Na negen speelrondes heeft Samp vier punten verzameld, goed voor de negentiende plaats. Alleen Lecco (één punt) doet het slechter.